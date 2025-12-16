Due alberi di Natale in salotto: il trend più originale delle feste lanciato da Tommaso Zorzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Che Natale sarebbe senza albero addobbato? Le star lo sanno bene e in questo 2025 hanno seguito la mania delle decorazioni in anticipo, mostrando le loro case magiche e illuminate fin dai primi giorni di novembre. Michelle Hunziker ha scelto il total white, Chiara Ferragni si è fatta costruire un villaggio di Natale, Giulia De Lellis ha optato per delle palline personalizzate per Priscilla: insomma, ognuno di loro ha aggiunto un tocco unico e caloroso agli ambienti domestici. A battere tutti in fatto di esuberanza è stato, però, Tommaso Zorzi, che ha creato una moda davvero sopra le righe, quella di addobbare due diversi alberi di Natale nella stessa camera.

Il villaggio di Natale in casa di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi si è trasferito da qualche anno in una nuova casa milanese e, a quanto pare, qui sente molto più forte la magia del Natale. Anche lui ha seguito la mania degli addobbi in anticipo ma, a differenza di molti colleghi dello spettacolo, ha almeno aspettato l'inizio di dicembre per decorare le diverse stanze. Sui social ha poi rivelato il risultato finale, concentrandosi soprattutto sul salotto. Ha innanzitutto arricchito il caminetto con una ghirlanda illuminata da led dorati, poi sul pavimento ha piazzato due grandi Schiaccianoci, trasformandoli in veri e propri "guardiani" del fuoco. Ai piedi dell'albero, inoltre, ha creato una sorta di villaggio di Natale con giostrine e tendoni da circo (tutto chiaramente super scintillante grazie alle luci).

Gli alberi di Natale di Tommaso Zorzi

Il trend dell'albero di Natale "doppio"

La vera chicca negli addobbi di Natale scelti da Tommaso Zorzi sono gli alberi. Non si è limitato a decorarne uno, ne ha voluti ben due in salotto, entrambi piazzati nell'angolo, come a creare un "effetto foresta". Niente festoni, palline sparkling o mega fiocchi di velluto, ha preferito puntare sulla sobrietà. L'abete sul davanti, infatti, è addobbato solo con una cascata di lucine calde, mentre quello dietro è stato arricchito con bastoncini di zucchero, accessori a tema e fiocchetti velvet in verde bosco (uno è stato usato anche come puntale). Insomma, la casa di Tommy è letteralmente magica e di certo ospiterà decine e decine di amici dell'influencer.