Dove viveva Marilyn Monroe: le case del sex symbol e mito indiscusso Kim Kardashian omaggia Marilyn Monroe che ancora oggi, a 60 anni dalla sua morte, è un sex symbol il cui segno è ancora visibile nelle varie case dove ha vissuto.

Le case di Marilyn Monroe

Dopo aver indossato il vestito di Marilyn Monroe al Met Gala 2022, Kim Kardashian torna ad omaggiare la nota attrice americana in un video per Dolce&Gabbana, di cui è la nuova musa. Perché Marilyn Monroe è un mito indiscusso e ancora oggi, a 60 anni dalla sua morte, un sex symbol. Famosa per le sue curve da pin-up, i capelli biondi e le commedie esilaranti, Marilyn Monroe continua a conservare un alone di fascino e mistero unica. Il suo segno è ancora oggi presente nello star system internazionale come nelle varie case dove ha vissuto.

L’attico di Marilyn Monroe a West Hollywood

L'attico a Granville Towers

Marilyn Monroe è nata a Los Angeles e ha trascorso l'infanzia tra orfanotrofi, famiglie in affido e numerosi traslochi. Anche quando è diventata famosa, non ha smesso di cambiare spesso casa e dopo la fine del matrimonio con Joe DiMaggio, star dei New York Yankees, con cui viveva in un'ampia villa nel Runyon Canyon, si è trasferita da sola in California.

Marilyn Monroe viveva in un meraviglioso attico a Granville Towers, uno degli edifici più spettacolari di West Hollywood. L'attico aveva una superficie di 188 metri quadrati e si sviluppa su due livelli. Ambienti ampi con numerose finestre a tutta altezza caratterizzavano l'appartamento che è stato recentemente messo sul mercato per $ 2,49 milioni. Da qui si gode di una vista mozzafiato su Los Angeles.

La camera da letto dell’attico di Marilyn Monroe

La casa sul lago dove sposò Arthur Miller

Dopo il matrimonio con il drammaturgo Arthur Miller, Marilyn si è trasferita in una casa sul lago nello stato di New York. La villa era caratterizzata da uno stile country francese con dettagli in ferro battuto e camini europei. La casa si sviluppa su una superficie di 400 metri quadrati e comprende sei camere da letto. La villa sul lago di Marilyn Monroe è stata quotata per $ 1,65 milioni.

La casa su lago dove sposò Arthur Miller

La villa di Brentwood a Los Angeles

Dopo il suo terzo divorzio, Marilyn Monroe ha acquistato la sua prima casa da sola nel quartiere di Brentwood a Los Angeles per 75.000 dollari. La villa di circa 200 metri quadrati è stata costruita nel 1929 ed è circondata da numerosi alberi ed erba verde. La casa comprende quattro camere da letto, un camino con piastrelle messicane e una piscina con alberi secolari. La villa di Los Angeles è stata anche l'ultima abitazione della nota attrice che è stata trovata morta quattro mesi dopo averla acquistata.