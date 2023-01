Dove viveva Kate Middleton prima di diventare principessa Dall’infanzia nel Berkshire ad alcune delle residenze più importanti e lussuose al mondo, ecco tutte le case vissute da Kate Middleton.

A cura di Clara Salzano

Kate Middleton ad Adelaide Cottage

Cresce sempre di più l'attenzione per Kate Middleton, nata Catherine Elizabeth Middleton e diventata principessa del Galles. La famosa futura regina, moglie del principe William, oggi vive col futuro re d'Inghilterra nell'Adelaide Cottage, posta nel parco del Castello di Windsor e che sarebbe dovuta essere la casa di Harry e Meghan Markle. La coppia reale si è trasferita nel 2022 nello storico cottage, costruito nel 1831 e chiamato col nome dalla moglie di Guglielmo IV, la regina Adelaide, Prima di arrivare ad abitare alcune delle dimore più importanti del regno Unito, Catherine Elizabeth Middleton ha vissuto in abitazioni bucoliche e residenze per studenti. Vediamo tutte le case della principessa del Galles.

La casa d’infanzia di Kate Middleton

Catherine Elizabeth Middleton è cresciuta nel villaggio di Bucklebury. Qui i genitori, Michael e Carole Middleton, avevano una residenza chiamata Oak Acre, da 1,5 milioni di sterline, che hanno venduto dopo il matrimonio di Kate e William per una casa più grande da 4,5 milioni di sterline. La nuova residenza nei dintorni bucolici del Berkshire si chiama Bucklebury Manor, sorge sempre nel villaggio di Bucklebury, ed è una dimora di epoca georgiana circondata da un terreno di 18 acri che permette una maggiore privacy della famiglia.

Bucklebury Manor

Durante gli anni universitari Kate Middleton ha vissuto nelle residenze studentesche del St Salvator's, all'Università di St Andrews, in Scozia, dove ha conosciuto il Principe William. I due hanno anche condiviso un alloggio privato nel campus, che è tra i più belli del paese con antichi edifici e soffitti alti. William e Kate pare vivessero negli ultimi anni di università, prima del loro matrimonio in un cottage a Kingsbarns, verso il fiume.

La St Salvator’s Hall

Dopo l'università e prima del matrimonio, Kate Middleton ha invece condiviso un appartamento a Londra con la sorella Pippa di proprietà della loro famiglia. L'abitazione si trova nel quartiere Chelsea della metropoli, tra Fulham Road e King's Road. Subito dopo il matrimonio reale, William e Kate si sono invece trasferiti nella residenza reale al 1A di Kensington Palace, finemente restaurata per accogliere la coppia, che si sviluppa su quattro livelli e comprende diverse sale da ricevimento e alloggi per i domestici.

Kensington Palace

Oltre l'Adelaide Cottage, che è la casa attuale del Principe e della Principessa di Galles, la coppia reale possiede una delle case di campagna più belle d'Inghilterra, Anmer Hall a Norfolk, regalata dalla regina Elisabetta II in occasione delle loro nozze nel 2011. La casa si trova non lontano dalla residenza reale a Sandringham ed è una villa georgiana costruita nel 1802. La dimora comprende dieci camere da letto ed è stata oggetto di lavori di restauro per 1,5 milioni di sterline e ad opera di l'architetto Charles Morris che ha compreso il rifacimento del tetto, l'introduzione di una grande cucina e di un giardino d'inverno. La designer Ben Pentreath, tra le migliori al mondo, ha curato invece il progetto degli interni.