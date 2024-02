Dove vive Loredana Berté: una casa piena di arredi originali e con un letto disegnato da lei Dove vive Loredana Berté? Basta spulciare il suo profilo social per scoprirlo. Ricordi appesi alle pareti, una zona cyclette e un letto personalizzato: ecco tutti i dettagli dell’abitazione della cantante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Loredana Berté è tra le artiste più amate del nostro paese: tra provocazioni e canzoni all'insegna del rock ha fatto la storia della musica italiana e, nonostante il passare del tempo, continua a essere sempre sulla cresta dell'onda, basti pensare al fatto che proprio di recente è stata definita la "vincitrice morale" del Festival di Sanremo 2024. Siamo sempre stati abituati a vederla sul palco con capelli turchini, minidress che lasciano le gambe in vista e accessori originali, ma come trascorre la sua "normale" quotidianità? Basta spulciare il suo profilo social per capire che trascorre molto tempo in casa tra ricordi e allenamenti sulla cyclette: ecco com'è l'abitazione in cui vive la cantante.

La zona cyclette nella casa di Loredana Berté

Sebbene Loredana Berté preferisca mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata, sui social è possibile scovare alcuni video in cui mostra gli interni della sua casa.

La parete con i mattoncini a vista

La cantante vive in un appartamento moderno ed eccentrico che rispecchia alla perfezione la sua quotidianità: le mura sono coperte di mattoncini a vista, il pavimento è nero e le mura sono tappezzate di foto e ricordi della sua carriera.

Le foto di Loredana sulle pareti

Le stanze sono ricche di lampade, poltroncine e accessori vintage, da una macchinina telecomandata a un manichino che riproduce il corpo femminile. La zona in cui sembra passare la maggior parte del suo tempo libero? Quella adibita a "palestra" dove ha piazzato la cyclette (che usa regolarmente per mantenere le gambe snelle e toniche).

La zona cyclette

Il "letto di Dracula" di Loredana Berté

La stanza a cui è più legata è però la camera da letto (che sembra essere separata dal resto degli ambienti con una maxi tenda nera), ha pareti bianche, una grossa finestra da cui entra la luce e una serie arredi scuri. Il pezzo forte è il letto e il motivo è molto semplice: è stata la stessa Loredana a disegnarlo.

La maxi tenda che separa gli ambienti

Lo ha voluto total black e con un'altissima spalliera nera, dettaglio che l'ha portata a soprannominarlo ironicamente "il letto di Dracula". Un comodino panna e rosso arricchito da telefono e ceneriera, una lampada con paralume in stile anni '80 e un armadio a vista: anche la zona "notturna" nell'abitazione della cantante è all'insegna dell'originalità.

Il letto disegnato da Loredana Berté

Il bagno con la doccia a scacchi

Alcuni fan, inoltre, le hanno chiesto di mostrare il bagno e Loredana non ha esitato a farlo. Si tratta di un ambiente decorato con un rivestimento a scacchi in bianco e nero, la cui particolarità sta nell'enorme doccia creata "su misura" per lei.

Il bagno nella casa di Loredana Berté

È molto spaziosa, è circondata da pareti black&white e ha anche uno sgabello, essenziale quando Loredana vuole lavare i capelli con calma. Insomma, la casa di Loredana è perfetta per un'artista rock come lei rispecchia in modo impeccabile l'animo esuberante e sopra le righe che da sempre la contraddistingue.

La maxi doccia con sgabello