Dove vive Laura Pausini: la casa con colonne e un lungo pianoforte a coda bianco Il nuovo singolo di Laura Pausini anticipa la sua partecipazione come ospite al Festival di Sanremo 2022. Nell’attesa di sentire la famosa cantante italiana all’Ariston, scopriamo dove abita e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Laura Pausini con la sua chitarra su una parete della casa

È uscito il nuovo singolo di Laura Pausini "Scatola" che accompagnerà il film Laura Pausini – Piacere di conoscerti prossimamente su Prime Video. E nell'attesa di sentire l'esibizione della famosa cantante italiana come ospite sul palco del Festival di Sanremo 2022, scopriamo dove abita Laura Pausini e com'è fatta la sua casa.

Laura Pausini sula scala di marmo della sua casa

Dove abita Laura Pausini

Ieri Laura Pausini, in occasione del lancio del suo nuovo singolo, ha mandato in visibilio i fan in Piazza Navona con un'esibizione a sorpresa. La cantante italiana sarà anche ospite al Festival di Sanremo 2022 ma avete mai visto dove vive Laura Pausini?

Laura Pausini in un angolo della sua con dei suoi ritratti alle spalle

La cantante diventata famosa proprio a Sanremo nel 1993 con La Solitudine è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Sappiamo che vive col compagno Paolo Carta con cui ha una figlia, Paola. Attraverso solo i social è possibile scorgere una serie di dettagli dell'abitazione di Laura Pausini.

Laura Pausini al pianoforte della sua casa

Laura Pausini è sicuramente una delle cantanti italiane più famose al mondo. È da sempre legata al suo paese d'origine che visita spesso ma il successo l'ha portata da tempo a vivere fuori. Oggi abita in una grande casa a Miami con la famiglia di cui non mancano immagini e video condivisi dalla Pausini stessa sui suoi social.

Laura Pausini nella sua casa

Com'è fatta la casa di Laura Pausini

La casa di Laura Pausini si sviluppa su più livelli, come lascia trasparire la presenza di una monumentale scala di marmo con ringhiera in ferro battuto. Stucchi e colonne decorano l'abitazione che è caratterizzata da un arredamento completamente bianco.

Il salotto di Laura Pausini per Natale

Grandi e numerose stanze caratterizzano la casa di Laura Pausini dove è presente un lungo e importante pianoforte bianco a coda che è protagonista anche di diverse immagini della famosa cantante.

Il pianoforte a coda nella casa di Laura Pausini

Un grande ritratto di Laura Pausini arreda la parete vicino al pianoforte suggerendo che questo sia uno degli angoli preferiti della casa per la cantante italiana.