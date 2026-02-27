stile e Trend
Festival di Sanremo 2026

Laura Pausini chiude Sanremo in pantofole: tutta colpa dei “piedi a zampogna”

“Ho una certa età, non ce la facevo più!”: Laura Pausini ha chiuso la terza serata di Sanremo in ciabatte. Dopo ore di diretta non sopportava più i tacchi alti.
A cura di Giusy Dente
Laura Pausini nella terza serata
Laura Pausini nella terza serata
Festival di Sanremo 2026

Anche una diva come Laura Pausini ha bisogno del suo momento di comfort e lei se lo è preso davanti a tutto il pubblico sanremese! La cantante e conduttrice al termine della terza serata non ha resistito e ha messo da parte i tacchi che l'avevano accompagnata fino a quel momento, a vantaggio di un ben più comodo paio di pantofole peluche.

Laura Pausini in pantofole a Sanremo

Anche nella terza serata della kermesse, Laura Pausini si è distinta con una serie di look uno più elegante dell'altro, completati con gioielli preziosi che hanno conferito agli outfit un ulteriore tocco glamour e ricercato. Accanto a sé, sul palco, questa sera ha avuto la super top model russa Irina Shayk. La modella ha portato all'Ariston tutto il suo portamento, il suo stile, sfoggiando quattro cambi d'abito.

Laura Pausini e Irina Shayk
Laura Pausini e Irina Shayk

Tra le due sembrava ci fosse sintonia: "Sei la mia cantante preferita" le ha detto. E al di là dei complimenti e dei convenevoli, tra le regine dell'Ariston c'è stato anche uno scambio di battute più confidenziale, che ha messo in luce ancora una volta la verve ironica e giocosa della cantante. "Che gran pezzo di ragazza" ha detto Laura Pausini vedendo la modella fasciata in un abito nero. Poi, riferendosi ai tacchi, le ha chiesto: "Ma tu come fai? Io ho i piedi a zampogna!".

Laura Pausini in ciabatte
Laura Pausini in ciabatte

E in effetti dopo un po' di tempo la scomodità tipica dei sandali col tacco alto si è fatta sentire. L'espressione "piedi a zampogna" ha fatto subito il giro dei social: è un modo di dire colloquiale che indica i piedi gonfi e tozzi, quell'effetto che somiglia un po' alla sacca gonfia della zampogna, da cui deriva il nome. Spesso è un problema di circolazione o di ritenzione idrica, che le scarpe strette e col tacco alto tendono ad accentuare.

Laura Pausini
Laura Pausini

Ecco perché rompendo la tradizione e le formalità, Laura Pausini a fine serata, dopo più di quattro ore coi piedi costretti in sandali certo bellissimi ma sicuramente anche scomodi, ha preferito una veste più casual. È quindi entrata in scena col suo splendido abito di paillettes, ma abbinato a un paio di pantofole nere "pelose" dichiarando in tutta onestà: "Ho una certa età, non ce la facevo più!".

