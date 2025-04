Dove vive Jessica Morlacchi: la casa a Roma dal design minimal e moderno

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Jessica Morlacchi ha vinto la 18esima edizione del Grande Fratello e ora non può fare a meno di godersi il successo (e il montepremi da 100.000 euro). Negli ultimi mesi l'abbiamo vista all'interno della casa più spiata di Cinecittà tra discussioni, liti e confessioni ma come trascorre la sua "normale" quotidianità? Basta spulciare il suo profilo social per scoprirlo. Oltre alle recenti foto realizzate durante l'esperienza su Canale 5, ha postato anche alcuni video tra le mura domestiche: ecco com'è fatto il suo appartamento a Roma.

Com'è fatta la cucina di Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi è nata e cresciuta a Roma e ancora oggi vive nella Capitale, per la precisione in un tranquillo quartiere residenziale lontano dalla mondanità del centro.

La cucina

Stando a quanto rivelato in alcuni vecchi video social, l'appartamento è molto luminoso, ha delle grandi vetrate e i pavimenti in gres effetto legno sui toni del beige. In una ironica clip realizzata con l'amico e content creator Rosario Albanese ha lasciato intravedere la cucina: un ambiente arredato in modo iper moderno, con le pareti dipinte con strisce verticale, un tavolo centrale e un frigo americano riempito di calamite e cartoline.

La cucina con frigo americano

La camera da letto e il salotto minimal

In un video di Instagram Jessica ha lasciato intravedere anche la sua camera: ha le pareti e i mobili bianchi, mentre il letto matrimoniale è arricchito da una testiera in pelle nera.

La camera da letto

Il salotto, invece, è in stile minimal, ha le mura bianche, i divani e le poltrone sui toni del grigio scuro ed è illuminato da maxi lampade con abat jour. Insomma, Jessica ha voluto una casa che rispecchiasse la sua personalità: luminosa, accogliente e dal design minimalista ma con qualche tocco di modernità dato dai quadri alle pareti e dagli accessori tecnologici.