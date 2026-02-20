Castlecore, la nuova tendenza per arredare casa che unisce antico e moderno

Il Modern Medieval è il nuovo trend per l’arredamento che unisce passato e presente, attingendo allo stile gotico e utilizzando legno, pietra e colori scuri per trasformare la casa in un rifugio scenografico.

Piazza Pitti Palace, Residenza d’Epoca, Firenze

Negli ultimi anni i design e l'arredamento d'interni ha iniziato a guardare indietro con un rinnovato interesse verso epoche del passato, andando oltre l’esteriorità delle linee pulite e luminose che hanno dominato il minimalismo dell’ultimo decennio. Basti pensare all’ascesa del Medievalcore e di tendenze affini nel fashion e sui red carpet, dove artisti come Chappell Roan hanno portato in scena abiti armatura, elmi e simboli di epoche passate, o alla riscoperta dello stile neogotico sulle passerelle dei più celebri stilisti, che suggeriscono una nostalgia collettiva per storie ed estetiche lontane nel tempo. In questo contesto si inserisce il Modern Medieval, noto anche come Castlecore, una tendenza di interior design che fiorisce proprio in reazione al minimalismo e alla standardizzazione stilistica, proponendo spazi domestici in cui la grandiosità e lo stile barocco del passato si fondono con il comfort contemporaneo.

Come arredare la casa in stile Modern Medieval

Arredare una casa in stile Modern Medieval significa creare un dialogo fra passato e presente: non si tratta di allestire le stanze di un museo, ma di evocare le atmosfere tipiche di un castello attraverso scelte cromatiche e decorative che suggeriscono profondità e un certo tipo di narrazione. Per il soggiorno la base è costituita da materiali robusti, come legno scuro e massiccio, pietra o rivestimenti che richiamano texture naturali e lavorazioni artigianali, magari alternati a mobili moderni dalle linee semplici. L’illuminazione gioca un ruolo centrale: lampade con finiture in ferro battuto o candelabri reinterpretati in chiave contemporanea possono trasformare l’ambiente introducendo un clima caldo e accogliente. Tessuti importanti, come velluto o lana su poltrone e tende, contribuiscono poi a creare un’atmosfera avvolgente e regale, mentre arazzi o grandi specchi con cornici elaborate evocano la tradizione storica.

Il salotto di di Home House, Private Member’s Club a Londra

In camera da letto il mood medievale può emergere tramite l'utilizzo di colori profondi, come verde scuro, ocra, blu notte, bordeaux, e attraverso l'aggiunta di un letto a baldacchino o decorato da testiere importanti, che ricordano i grandi letti dei castelli antichi. Tappeti ricchi di decorazioni, coperte ricamate e cuscini in velluto aggiungono quel quid in più per arricchire la stanza senza rinunciare al comfort, mentre dettagli come specchi con cornici gotiche o candelabri contribuiscono a creare l'atmosfera Castelcore.

La camera da letto di Laird in una locanda del castello

Nel bagno lo stile medievale si può ottenere con gli accessori, quindi ad esempio specchi ad arco, magari con una cornice dorata, rubinetti in ottone scuro o ferro, piastrelle decorate. Elementi di pietra o ceramica contribuiscono poi a creare un ambiente che sembra sospeso tra passato e presente, il tutto condito con l’uso di luci morbide e calde.

Un esempio di un bagno arredato in stile modern medieval , con uno specchio con una grande cornice

Infine, nel giardino il Modern Medieval trova una delle sue espressioni più suggestive. L’ispirazione può richiamare i cortili interni dei castelli e i chiostri monastici, con vialetti in pietra naturale, sedie o panchine in ferro battuto, grandi vasi in terracotta, fontane o sculture che introducono una dimensione quasi scenografica. Le piante giocano un ruolo fondamentale, con rampicanti come edera e rose, arbusti strutturati e una vegetazione selvatica che restituisce un senso di romanticismo.