Jessica Morlacchi vince il Grande Fratello: festeggia vestita d'oro e paillettes La finale del Grande Fratello di lunedì 31 marzo 2025 ha decretato vincitrice Jessica Morlacchi: l'ha spuntata sulle favorite Helena Prestes e Zeudi Di Palma.

A cura di Giusy Dente

La 18esima edizione del Grande Fratello ha la sua vincitrice. È Jessica Morlacchi, che ha conquistato il 52,13% dei voti. Porta quindi a casa un premio da 100mila euro, la cui metà sarà devoluta a un'associazione che si occupa di bambini. La cantante se l'è dovuta vedere con Helena Prestes nel testa a testa decisivo: non poteva che concludersi così, visto che le due sono state grandi protagoniste di questa edizione coi loro continui scontri. Per quanto riguarda gli altri finalisti alla fine Chiara Cainelli si è classificata terza, quarto posto per Lorenzo Spolverato, Zeudi Di Palma al quinto e al sesto posto Mariavittoria Minghetti. Jessica Morlacchi ha dedicato la vittoria al suo cagnolino, Camillo.

Il look di Jessica Morlacchi in finale

Jessica Morlacchi è arrivata in finale dopo un percorso lunghissimo, durato oltre 100 giorni, con una breve pausa nel mezzo: si era infatti ritirata dal gioco, per poi tornare in seguito al ripescaggio. Ormai la tensione era palpabile dopo questa reclusione così prolungata, l'ansia era diventata difficile da gestire: si era mostrata molto irrequieta a ridosso della puntata decisiva. Ma c'è stato il lieto fine per lei: non poteva esserci epilogo migliore per questa estenuante ed emozionante avventura.

La finale del Grande Fratello è un'occasione speciale che richiede un look speciale. Difatti la cantante ha messo da parte il tanto amato nero, il colore che le abbiamo visto sfoggiare più spesso dentro la Casa, preferendo una nuance decisamente più festosa e glamour. Ha scelto un outfit da vera vincitrice, un vestito lungo interamente ricoperto di paillettes scintillanti, color oro e con maxi scollatura a V. "Io non ci sto capendo nulla, penso sia tutto uno scherzo – sono state le sue prime parole – Non riesco a realizzare. Posso dire solo grazie, grazie a ognuno di voi, tutti voi che avete creduto in me. Mi avete fatto un regalo pazzesco, sono felicissima. Ora piano piano realizzo".