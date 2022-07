Dove vive Giorgia: nella casa della cantante maxi tavolo di legno e terrazza verde Giorgia Todrani è una delle interpreti più apprezzate in Italia. Ecco dove abita e come è fatta la sua casa.

A cura di Giusy Dente

Prima è toccato ad Elodie: la cantante ha preso apertamente posizione contro Giorgia Meloni, dichiarandosi spaventata dal suo programma politico. Poi è stata la volta della cantante Giorgia Todrani, che si è esposta contro l'omonima leader di Fratelli d'Italia. "Anche io sono Giorgia, ma non rompo i co*****i a nessuno" ha scritto, in riferimento al famoso discorso che la politica aveva pronunciato in Piazza San Giovanni due anni fa. La Instagram Story dell'artista è diventata immediatamente virale, generando in rete non poca ilarità e diventando il meme del momento. Ovviamente la risposta della Meloni non si è fatta attendere: "Trovo che la voce di Giorgia sia straordinaria. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta a farlo. Così come lei non è costretta ad ascoltare me se non le piaccio. È la democrazia". In comune sembra che le due abbiano soltanto l'essere figlie della Capitale, dove entrambe vivono.

In casa di Giorgia Todrani

Giorgia è sempre stata legatissima alle sue origini romane, al quartiere di Monteverde dove è cresciuta. Vive ancora nell'amata Capitale, dove ha messo sù famiglia. La cantante è legata dal 2004 al cantante e ballerino Emanuel Lo, 8 anni più giovane di lei. Nel 2010 sono diventati genitori: è nato Samuel (che è stato partorito in casa per scelta).

La casa è un ambiente ricorrente sui social della cantante, che in realtà non ne fa un uso eccessivo a tende a proteggere la propria vita privata. Non mancano certo foto col compagno, mentre sono più rare quelle del figlio e ovviamente non mancano gli scatti che la immortalano nel suo mondo: il palco, quando si esibisce per cantare. Immancabile, nel salone, il pianoforte.

E visto che è un'appassionata di fitness, si può notare anche la presenza di un tapis roulant (con alle spalle una foto in bianco e nero della cantante in primo piano): l'allenamento fa parte della sua routine di benessere, che le consente di vantare un fisico sicuramente magro e asciutto ma tonico e muscoloso, frutto di impegno e sacrifici.

Gli spazi domestici dell'abitazione di Giorgia sono pensati in ottica familiare, come si può notare dal bagno con doppio lavandino (pieno di scaffali, asciugamami, prodotti per la cura del corpo). In cucina, spazio per eccellenza della condivisione familiare, c'è un enorme tavolo di legno perfetto per i momenti dei pasti. Alle spalle si può notare la presenza di una terrazza am pia e curata come fosse un giardino tropicale, pieno di piante verdi rigogliose.