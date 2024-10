David e Victoria Beckham pronti per comprare una villa a Miami: è su un’isola privata e vale 80 milioni

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

David e Victoria Beckham sono pronti per conquistare Miami, città che ormai ospita regolarmente l’ex calciatore con la sua famiglia dopo l'acquisto dell’Inter Miami, attuale squadra di Lionel Messi. La coppia più famosa della Gran Bretagna pare infatti che sia in trattativa per comprare una maxi villa da 80 milioni di dollari a North Bay Road, un’isola privata ed esclusiva a Miami Beach. Totalmente ristrutturata, si estenderebbe su circa 1.3000 metri quadri e sarebbe dotata di ogni comfort: ecco tutti i dettagli dell’abitazione da sogno.

Il nuovo immobile di lusso adocchiato dai Beckham

Non è la prima volta che i Beckham investono il loro patrimonio in immobili, anzi, posseggono una serie di case di lusso in giro per il mondo, dall’abitazione in stile vittoriano da 31,5 milioni di sterline a Londra all’appartamento nel Burj Khalifa di Dubai, fino ad arrivare all’attico nell’One Thousand Museum di Miami. La villa da 80 milioni di dollari a Miami Beach si andrebbe ad aggiungere a queste proprietà a 5 stelle, anche se al momento pare che la trattativa non sia ancora stata conclusa. Secondo The Real Deal, la villa era stata venduta nel 2018 per 10 milioni di dollari a Niklas de la Motte, uno sviluppatore immobiliare degli Hamptons che ha deciso di ristrutturarla totalmente con la Choeff Levy Fischman Architecture and Design, aumentandone di 8 volte il valore originale.

La maxi villa con piscine e suite presidenziale

Com'è fatta la futura villa dei Beckham? Si estende su due piani su una superficie di oltre 1.300 metri quadrati, conta 9 camere da letto, tra cui una suite presidenziale che si affaccia sulla Baia della Florida, e diverse piscine sia interne che esterne (quella all'ingresso, in particolare, ha anche una suggestiva cascata decorativa, mentre quella in terrazza è a sfioro e si fonde con la baia che circonda l'abitazione). L'interior design è all'insegna della modernità, un mix di legno ipè, marmo perlato, bronzo scuro e dettagli in metallo. Palestra, area spa, sala cinema, cucina interna ed esterna e diversi terrazzi: l'abitazione è un vero e proprio gioiellino d'architettura contemporanea.

