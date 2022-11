Cristiano Ronaldo ha acquistato la casa più cara del Portogallo: una villa da 21 milioni di dollari Cristiano Ronaldo riesce sempre ad ottenere il meglio per sé, Georgina e la loro famiglia, come l’ultima villa acquistata di recente che è la più costosa del Portogallo.

A cura di Clara Salzano

La nuova villa di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è sempre stato oggetto di ammirazione da parte dei suoi fan, degli appassionati di calcio e in generale dal grande pubblico nel mondo. Il calciatore portoghese è famoso infatti non solo per il suo talento ma anche per riuscire sempre ad ottenere il meglio per sé e la sua famiglia. Di recente Ronaldo è riuscito ad acquisire la casa più costosa del Portogallo. È ancora in costruzione e sorgerà a Quinta da Marinha con un valore di 21 milioni di dollari.

Cristiano Ronaldo

Alla lunga lista di proprietà del famoso calciatore, da New York a Marbella, se ne aggiunge un'altra a Cascais. La nuova villa di Cristiano Ronaldo è la seconda abitazione del calciatore in Portogallo. La prima si trova nella sua nativa Madeira ma la seconda sta per essere costruita a Quinta da Marinha, in una delle zone costiere più esclusive del paese. La regione di Quinta da Marinha a Cascais, è conosciuta infatti come la Riviera portoghese ed è qui che Ronaldo ha acquistato un grande appezzamento di terreno.

Il rendering della nuova villa di Ronaldo

La nuova villa sorgerà a soli 20 chilometri da Lisbona e si svilupperà su una superficie di circa 3.000 metri quadrati con palestra, campo da tennis, due piscine e un'area parcheggio immensa per l'enorme collezione di automobili di lusso di Ronaldo e Georgina Rodriguez. La casa gode inoltre di una vista panoramica unica dell'Oceano Atlantico.

Leggi anche Quanto vale Villa Oleandra: la casa di George Clooney sul Lago di Como

Non si hanno ancora dettagli degli interni della casa ma il progetto sarà curato probabilmente da Paula Brito, fidata decoratrice e amica di Georgina Rodriguez. Rubinetti in oro massiccio, pannelli solari, sistema di riscaldamento intelligente, marmo italiano e un murale disegnato da Louis Vuitton sono alcuni dei dettagli che stanno emergendo sulla villa che verrà completata probabilmente in quattro anni.