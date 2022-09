Jennifer Aniston compra casa da Oprah Winfrey: la villa a Montecito da 14,8 milioni di dollari Jennifer Aniston ha acquistato la villa di Oprah Winfrey a Montecito. La casa gode di viste panoramiche uniche sull’oceano e sulle montagne.

A cura di Clara Salzano

Jennifer Aniston ha acquistato la villa di Oprah Winfrey a Montecito

Oprah Winfrey non è solo una delle giornaliste e conduttrici tv più famose e brave al mondo ma anche un'ottima donna d'affari. Proprietaria di diverse proprietà immobiliari, Oprah Winfrey ha di recente venduto la sua villa di Montecito all'attrice Jennifer Aniston. Winfrey aveva acquisito la proprietà all'inizio del 2021 per 10,5 milioni di dollari e l'ha rivenduta all'attrice di Friends per 14,8 milioni di dollari.

La nuova villa di Jennifer Aniston

La nuova villa di Jennifer Aniston a Montecito è stata costruita nel 1998 in perfetto stile mediterraneo. Soprannominata “casa colonica toscana, la proprietà, un tempo di proprietà del manager di hedge fund di New York Fred Shuman e sua moglie Stephanie, si sviluppa su una superficie di 2,1 acri ed è stata ristrutturata nel 2008. Oprah Winfrey ha smembrato la proprietà originaria che comprendeva una casa principale, due piccoli cottage e giardini lussureggianti e l'ha venduta a due distinti compratori. Jennifer Aniston ha acquisto la casa principale.

La casa immersa nel verde di Montecito

Non ci sono molte foto della villa e soprattutto dell'interno della casa. Si sa soltanto, attravrrso le documentazioni di vendita, che la villa è caratterizzata da una pittoresca forma ad U e comprende quattro camere da letto, tre bagni completi e mezzo in oltre 370 metri quadrati. C'è anche una piccola dependance per gli ospiti o un volume adibito a palestra immerso nell'area boscosa circostante. La proprietà inoltre è circondata da prati verdi e gode di viste panoramiche sull'oceano e sulle montagne mozzafiato.

L’ingresso della villa di Jennifer Aniston a Montecito

Jennifer Aniston possiede inoltre anche una grande villa a Los Angeles dove probabilmente continuerà a vivere mentre userà la casa di Montecito per vacanze e relax fuori città.