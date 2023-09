Come vivere bene in 11 metri quadri: in un micro appartamento di Berlino è possibile Avete sempre creduto di aver bisogno di almeno 40 metri quadri per vivere bene? Vi sbagliavate, un micro appartamento realizzato a Berlino ha dimostrato che è possibile ottimizzare gli spazi anche quando sono davvero minimal.

A cura di Valeria Paglionico

I ritmi frenetici della vita contemporanea costringono le persone a trascorrere sempre meno tempo tra le mura di casa e, complici anche i tassi dei mutui alle stelle, spesso ci si accontenta di appartamenti molto più piccoli rispetto al passato. A differenza di qualche decennio fa, infatti, gli spazi casalinghi sono minimal (basti pensare al fatto che nei prossimi decenni probabilmente le cucine scompariranno) ma non si tratta solo di una questione economica ma anche pratica: i momenti liberi sono ormai davvero pochissimi e non si ha voglia di passarli alle prese con le faccende domestiche, magari pulendo camere e ambienti che neppure si usano quotidianamente. L'idea di spazi micro è però stata interpretata alla perfezione a Berlino.

Chi ha progettato il micro appartamento

Avete sempre creduto di aver bisogno di almeno 40 metri quadri per vivere bene? Vi sbagliavate, un micro appartamento realizzato a Berlino ha dimostrato che è possibile ottimizzare gli spazi anche quando sono davvero minimal. Nella capitale tedesca, infatti, Kerrin Wendtland e Joana Schröder di studio.kejo hanno progettato un monolocale multifunzionale e flessibile, la cui particolarità sta nel fatto che si estende su appena 11 metri quadri.

Kerrin Wendtland e Joana Schröder di studio.kejo

È dotato di una cucina attrezzata, di una zona living, di un bagno con doccia e di una zona notte: ogni spazio è tutt'altro che claustrofobico, risulta confortevole e accogliente fin da quando si ammirano le foto sul web. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non è stato semplice dare vita a un simile "gioiellino di design", la vecchia proprietaria dell'appartamento in passato aveva provato spesso a metterlo in affitto come b&b ma gli ospiti lo avevano sempre trovato scomodo.

Leggi anche Mia Facchinetti compie 11 anni: la figlia di Alessia Marcuzzi festeggia in abito a quadri e infradito

L’appartamento di 11 mq

Come ottimizzare gli spazi in un monolocale

Le due designer sono state chiamate a reinventarlo e hanno pensato bene di sfruttarne ogni centimetro. I soffitti sono alti 3,20 cm, dunque la cosa è stata sfruttata per collocare la zona notte in un soppalco. La scala con cui lo si raggiunge è multifunzionale, è dotata di un lavabo da cucina, può essere scrivania, tavolo da pranzo, postazione di lavoro e addirittura sgabello.

Il bagno del micro appartamento

Sotto il soppalco c'è il bagno con lavabo, doccia e wc. Sia la selezione dei materiali che dei colori è stata molto accurata: tutto nel micro appartamento, dal pavimento alle mura, è durevole e sostenibile, mentre per quanto riguarda la scelta cromatica, si è puntato sulla delicatezza e l'uniformità del bianco (a eccezione del legno della scala e del terracotta della cucina). Il risultato? Il micro appartamento berlinese è armonioso e ospitale, perfetto per tutti coloro che non hanno bisogno di una casa "di famiglia".