Come arrederemo casa nel 2023 (secondo le previsioni di Pinterest) Dal bagno per rituali di bellezza agli arredi eccentrici, vediamo quali saranno le tendenze di successo per l’interior design nel 2023.

A cura di Clara Salzano

Pinterest predicts 2023 – Courtesy of Pinterest

I social oggi hanno un ruolo sempre più importante nelle nostre vite non solo per metterci in comunicazione con le persone e tenerci compagnia ma perché rappresentano punti di riferimento e ispirazione fondamentali nella quotidianità. Sono tanti infatti a rifarsi a piattaforme come Instagram, Tik Tok e Pinterest per capire come vestirsi, truccarsi ma anche come arredare la propria casa. E proprio guardando il presente che stiamo vivendo si possono fare delle previsioni sul futuro. È ciò che riesce a realizzare Pinterest che ogni anno stabilisce quelle che saranno le tendenze per l'anno a venire nell'interior design.

Ingressi scenografici – Courtesy of Pinterest

Osservando le ricerche sul web e gli interessi sui social degli utenti, è possibile fare una serie di previsioni su quelle che saranno le tendenze del design nel 2023: "Le persone usano Pinterest per fare progetti per il futuro – si legge nel report sulle tendenze di Pinterest – quindi siamo in grado di prevedere cosa avrà successo nei prossimi mesi. Pinterest Predicts non è l'ennesimo report di fine anno sulle tendenze che già conosciamo. È un report sulle tendenze che non sono ancora tendenze, uno sguardo rivolto al futuro dal luogo dove si fanno progetti di vita".

Doccia protagonista – Courtesy of Pinterest

Il design nel 2023

Stupire sarà la parola d'ordine per l'anno prossimo. Dimenticate lo stile minimal dell'arredamento perché gli arredi eccentrici e surrealisti faranno ingresso nella casa di molti. Ecco perché in tanti cercheranno anche di capire come abbinare l'antico al moderno, accostare i vecchi mobili della nonna al nuovo gusto fantasioso della casa per dare vita ad una dimora eclettica.

Leggi anche Pinterest contro il body shaming: vieta pubblicità di pillole dimagranti e riferimenti alle diete

Arredi surrealisti – Courtesy of Pinterest

L'ingresso continua ad essere il biglietto da visita di ogni abitazione, ecco perché in molti vorranno creare veri e propri ambienti scenografici in grado di conquistare l'approvazione dei propri ospiti. Il bagno diventerà sempre più protagonista della casa e la doccia farà il suo ingresso trionfale nelle abitazioni di tanti. Molti cercano infatti un luogo in cui rilassarsi e vorrebbero realizzare una piccola spa privata in casa dove esercitare il proprio rituale di bellezza.

Acqua preziosa – Courtesy of Pinterest

Principio alla base di ogni rituale di bellezza è sicuramente l'acqua, bene prezioso da preservare, Sempre più persone infatti vorranno adottare in casa strategie per la raccolta dell'acqua piovana, specialmente chi possiede un terrazzo o un giardino, per rispettare l'ambiente ma anche per risparmiare. Ricordiamo sempre infatti il periodo storico che stiamo vivendo per adottare pratiche sostenibili e gravare di meno sulle spese domestiche. L'acqua è inoltre uno degli elementi che maggiormente equilibra le energie positive in casa e il suo corretto fluire può essere solo un modo per vivere meglio il 2023.