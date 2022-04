Come arredare un terrazzo: idee e consigli da seguire per sfruttare al meglio gli spazi esterni Come sfruttare al meglio il terrazzo in vista della bella stagione? Sono tante le soluzioni per arredare il proprio spazio esterno per rilassarsi da soli o con gli amici.

Un terrazzo in Grecia con le sedie Nolita di CMP Design per Pedrali

La primavera ha fatto ormai il suo ingresso con temperature miti e giornate più lunghe. Per chi la possibilità di avere uno spazio esterno a casa, come un terrazzo o un ampio balcone, è giunto il tempo di pensare come sfruttare al meglio lo spazio per rilassarsi da soli o con gli amici. Arredare un terrazzo non deve essere un'impresa che spaventa o avvilisce ma può essere molto semplice se si sa come scegliere quali mobili e arredi utilizzare per ottimizzare gli spazi, senza neppure spendere troppo. Esistono infatti moltissime soluzioni per arredare il proprio spazio esterno, in base alle diverse esigenze e alle possibilità di ognuno, sia che si scelga di affidarsi ad un architetto o al fai da te.. Che sia un terrazzo coperto, in città, al mare, piccolo o grande: ecco alcune proposte con immagini e foto a cui ispirarsi per sfruttare al meglio il proprio terrazzo.

Scegli lo stile adatto: etnico, moderno o industriale

Per arredare il proprio terrazzo la prima scelta da fare è quella di basarsi molto sul clima del luogo in cui ci si trova. In città l'arredo per il proprio spazio esterno sarà differente da quello della casa al mare e si dovrà scegliere una maggiore ombreggiature per ambienti esterni soleggiati mentre si opterà per arredi più impermeabili nelle zone umide.

Una volta contestualizzato il vostro terrazzo, si potrà procedere con la scelta dello stile di arredamento, rispettando ovviamente il proprio gusto. Per uno spazio esterno gli stili più usati sono quello etnico, quello moderno/minimale o quello industriale.

La collezione Mah Jong outdoor di Roche Bobois con tessuti Missoni Home

Lo stile etnico, con grandi cuscini per terra, lampade soffuse, tanti colori e atmosfera rilassata si addice molto ad un terrazzo posizionato al mare o in campagna. Uno stile moderno si adatta a qualsiasi tipo di ambientazione ed è caratterizzato da arredi con le linee minimal, pulite e ben definite spesso con tinte unite.

Arredi Pedrali

Lo stile industriale, con una prevalenza di materiali come il ferro, il legno e colori accesi, può essere l'ideale per arredare un terrazzo in città o anche lo spazio esterno di una casa in stile pop.

Collezione Industry di Seletti per l’outdoor

Ottimizza gli spazi per sfruttare un terrazzo piccolo

Se non si possiede un ampio terrazzo non bisogna mai rinunciare ad arredare il proprio spazio esterno. Talvolta basta anche una sola panchina con tante piante oppure un piccolo tavolino tondo con due sedie pieghevole per poter godere del relax all'aria aperta.

Come arredare un terrazzo piccolo con la panca PÄRONHOLMEN di Ikea

Crea una zona relax con cuscini e poltrone

Arredare lo spazio esterno di casa è sicuramente un modo per sfruttare al meglio la propria abitazione ma soprattutto per rilassarsi, che sia da soli, col partner o gli amici. Non c'è nulla di meglio che godere delle temperature più calde all'aria aperta nella comodità di casa e per farlo basta creare una zona relax, anche piccole, con comode poltrone, tanti morbidi cuscini e semmai una coperta per le sere più fresche.

Un angolo per una poltrona dove rilassarsi sul terrazzo

Organizza una zona pranzo con barbecue o cucina esterna

Per chi ha la possibilità di avere più spazio sul terrazzo si consiglia sempre di sfruttare la possibilità di avere una zona pranzo dove mangiare con la famiglia e gli amici. Basta posizionare un tavolo, delle sedie e semmai affiancarli ad un comodo barbecue o, se c'è la possibilità, ad una cucina esterna così da godere di pranzi, cene e braci all'aria aperta senza neppure sporcare gli ambienti interni.

La cucina outdoor Kettal

Crea zone d'ombra con tende o ombrelloni per il terrazzo scoperto

Quando la casa è corredata da un terrazzo scoperto che può necessitare di protezione dal sole, soprattutto nelle ore più calde, o dalla pioggia, è sempre utile arredare lo spazio con tende o ombrelloni che possano aiutare. Soprattutto se è stata allestita una zona pranzo all'aria aperta, conviene avere uno strumento ombreggiato per godere delle ore a tavola sotto il sole.

Decora il terrazzo con piante, orti e siepi

Il verde si sa mette sempre di buon umore e il desiderio di portare un po' di natura in casa conquista tutti che sia con una pianta, una parete vegetale o con orti, siepi e giardini per chi ne ha la possibilità. Un terrazzo verde decorate con tante piante e altri prodotti green non solo aiuta l'umore ma fa bene all'ambiente.