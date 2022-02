Lavare i capelli tutti i giorni: i consigli da seguire per evitare di rovinare la chioma Fate lo shampoo tutti i giorni e temete di poter rovinare la chioma? Niente panico, è possibile mettere in pratica una serie di espedienti per ridurre gli “inconvenienti” al minimo: ecco i consigli da seguire per lavare i capelli quotidianamente senza danneggiarli.

A cura di Valeria Paglionico

Quante volte bisogna lavare i capelli in una settimana? Il consiglio è quello di non superare i 2-3 lavaggi ogni 7 giorni, visto che fare lo shampoo quotidianamente è un'abitudine potenzialmente dannosa che favorisce la comparsa di capelli grassi o che tendono a rovinarsi facilmente. A volte, però, per necessità ci si ritrova a non poter evitare ogni giorno un lavaggio veloce. La cosa che in pochi sanno è che anche in questi casi si possono mettere in atto una serie di piccoli espedienti per non danneggiare la qualità del capelli: ecco tutti i consigli da seguire per non rendere la chioma secca, fragile o con la tendenza a ingrassarsi con facilità.

Usare prodotti delicati per lavaggi quotidiani – Il segreto per evitare di rovinare la qualità e la struttura del capello è utilizzare prodotti delicati pensati ad hoc per i lavaggi quotidiani. Le loro formule sono meno aggressive, dunque non alterano la produzione di sebo o la presenza di oli naturali sulla cute.

Scegliere lo shampoo a seconda della qualità del capello – I prodotti ideali per i lavaggi frequenti o quotidiani sono quelli senza fosfati, ovvero senza agenti aggressivi, anche se è necessario analizzare la qualità del proprio capello primo di acquistarli. L'importante è non puntare su shampoo di scarsa qualità o che non sono adeguati alle proprie esigenze.

Massaggiare la cute durante il lavaggio – Spesso, quando si fa attività fisica o semplicemente quando si suda molto, lavare i capelli quotidianamente è necessario per eliminare le impurità, il sudore e le sostanze potenzialmente dannose come il cloro. In questi casi sarebbe bene massaggiare delicatamente la cute durante lo shampoo, così da incentivare la crescita della chioma, mantenendola vaporosa.

Alternare shampoo normale a shampoo secco – Lo shampoo secco è una valida alternativa per evitare i lavaggi quotidiani. Certo, il risultato non sarà lo stesso ma per 24 ore si può fare un'eccezione: i capelli saranno luminosi come dopo uno shampoo tradizionale.

Seguire una precisa hair routine – Utilizzare solo lo shampoo quando si lavano i capelli con frequenza non è la soluzione ideale per evitare di rovinarli, la verità è che bisogna seguire una precisa hair routine. Balsamo e maschere sono l'ideale per mantenere la chioma sempre idratata, soprattutto sulle punte, mentre se si usano piastre e ferri vanno applicati anche prodotti leave-on e termoprotettori. Come se non bastasse, l'acqua usata durante i lavaggi non deve essere troppo calda e le asciugamani per tamponare dopo lo shampoo devono essere in cotone o lino.