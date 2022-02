Valorizzare o simulare le lentiggini: i consigli beauty da seguire per un trucco anti-age Volete esaltare le vostre lentiggini in modo naturale e trendy? Basta seguire una serie di consigli beauty. Che siano vere o fake, non importa, le lentiggini sono l’ideale per aggiungere un tocco fresco e sbarazzino al vostro look.

A cura di Valeria Paglionico

Amate le lentiggini che avete sul viso ma non sapete come metterle in risalto? Se volete aggiungere un tocco fresco e sbarazzino al vostro beauty look, basta valorizzarle con il make-up, così da dare vita anche a un adorabile effetto anti-age. Meghan Markle lo sa bene, visto che ha reso le lentiggini il suo "marchio di fabbrica", lanciando la mania del trucco "alla californiana" con pelle luminosa e micro frekles sul naso. Che siano vere o fake, non importa, le lentiggini vanno mostrate con orgoglio: ecco quali sono i segreti da seguire per esaltarle al massimo in modo naturale.

Zoe Kravitz

Come esaltare le lentiggini col make-up

A meno che le lentiggini non si vogliano coprire con fondotinta e correttore, bisogna esaltarle con il make-up. Come fare? A dare alcuni consigli sui social è stata Fanny Maurer, Global Make Up Artist di KVD Beauty, secondo la quale bisogna partire dal prendersi cura della propria pelle. Prima del trucco, infatti, va steso sul viso un olio dal finish fresco e glowy, capace di rendere la pelle fresca e sana. L'incarnato va poi uniformato con un correttore, facendo attenzione a stenderlo solo sulle imperfezioni, così da non rinunciare all'effetto naturale. A quel punto si può passare al make-up vero e proprio. I colori da scegliere? Marrone, arancione e verde, così da accentuare l'effetto bronzy.

Bar Refaeli

La mania delle lentiggini finte

Le lentiggini fake sono ormai diventate una vera e propria mania: niente più filtri, ora per essere trendy bisogna disegnare dei puntini marroni sul viso (come fa ad esempio Lulù Selassié al GF Vip 6). Complici i social, primo tra tutti TikTok, dove spopolano i tutorial per realizzare le lentiggini con matite e prodotti di make-up, l'hashtag #fakefrekles è diventato virale. Non sorprende, dunque, che i marchi cosmetici abbiano lanciato sul mercato kit e beauty case da usare quando si vuole aggiungere un tocco sbarazzino al proprio beauty look. Che si disegnino solo sul naso o anche sulle guance, non importa: basta mixare eye-liner e matita con le dita per ottenere un effetto impeccabile, naturale e soprattutto a lunga durata.