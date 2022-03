Offerte beauty: fino a 80€ di sconto su creme anti-age ed epilatori elettrici Creme anti-age ed epilatori elettrici sono prodotti indispensabili anche in primavera, per cui non possono mancare nella vostra beauty routine. Proprio questi prodotti sono ora in offerta con sconti fino al 40%: abbiamo selezionato 5 creme anti-rughe Clarins e 5 epilatori Braun che non potete lasciarvi sfuggire.

Dopo il freddo dell'inverno, con l'arrivo della primavera la pelle del viso è meno soggetta a secchezza e irritazioni, ma non per questo dev'essere trascurata. È importante continuare a prendersene cura, soprattutto per prevenire la comparsa di rughe e segni del tempo, o contrastarli se già presenti con una buona crema anti-age. Le temperature più miti rendono inoltre possibile indossare indumenti più leggeri, come abiti e gonne: per eliminare i peli superflui l'epilatore elettrico è il vostro miglior alleato.

Per prepararvi all'arrivo della bella stagione potete approfittare delle offerte beauty di Clarins e Amazon, con sconti fino al 50% su creme anti-age ed epilatori elettrici.

Creme viso anti-age Clarins

Clarins è una delle marche più conosciute e affidabili quando si parla di beauty. Le sue creme sono infatti apprezzate per le loro proprietà idratanti, illuminanti e anti-età, capaci di distendere i lineamenti e attenuare le rughe.

Effettuando l'iscrizione al Club Clarins potete ottenere diversi vantaggi: uno sconto di benvenuto sul primo ordine, fino al 10% di sconto su tutti i prodotti e in più punti per ogni acquisto, da accumulare per ottenere offerte e vantaggi esclusivi.

-15€ di sconto sul siero viso Double Serum: un trattamento anti-età a doppia fase, idrica e lipidica, per una pelle luminosa, compatta e con segni dell'età attenuati. Questo siero dalla texture fluida e adatto a tutti i tipi di pelle contiene estratti di piante che stimolano le 5 funzioni vitali della pelle (idratazione, nutrizione, ossigenazione, rigenerazione, protezione) levigando le rughe, attenuando i pori e rendendo l'incarnato luminoso e uniforme.

-12€ di sconto sulla Crema Nutri-Lumière Revive: studiata per rimpolpare e tonificare la pelle matura, questa crema dona un immediato effetto rivitalizzante, levigando rughe e segni del tempo. Adatta a tutti tipi di pelle, il suo colore viola con perle illuminanti ha effetto anti-giallo, perfetto per contrastare le discromie del viso che si accentuano con il passare del tempo e rendere la pelle visivamente più luminosa.

-11€ di sconto sulla Crema Rose Lumière Multi-Intensive: dalla delicata azione esfoliante e con una texture corposa, questa crema ha effetto lifting sulla pelle matura, che appare subito più bella grazie alle madreperle illuminatrici e alla delicata colorazione rosata. L'incarnato sarà luminoso, il contorno del viso compatto e le rughe levigate grazie a questo trattamento frutto dell'expertise Clarins nei prodotti anti-età, adatto a tutti i tipi di pelle.

-10€ di sconto sulla Crema Extra-Firming Energy: a base di superfrutti energizzanti, questa crema giorno è indicata per tutti i tipi di pelle e studiata per le donne dai 40 anni in su, spesso troppo occupate per prendersi cura di sé. La sua azione 2-in-1 rassoda la pelle agendo efficacemente sulle rughe e al contempo le dona energia, facendola apparire più sana. L'effetto energizzante è dato anche dal profumo della crema, fresco e inebriante, perfetto per iniziare al meglio la giornata.

-7€ di sconto sulla Crema Giorno Multi-Active: una crema giorno pensata per le donne trentenni e studiata per contrastare la comparsa delle prime rughe, dovute a stress, stanchezza e ritmi di vita frenetici. La formula a base di estratti di piante idrata, illumina e rende compatta la pelle, che appare subito più tonica, il complesso antinquinamento Clarins contribuisce invece a proteggerla dagli agenti aggressivi come lo smog. Adatta a tutti i tipi di pelle.

Offerte beauty Amazon sugli epilatori elettrici

Su Amazon potete trovare diversi modelli di epilatori elettrici in offerta, sia per viso che per corpo: noi abbiamo selezionato 5 prodotti Braun da non lasciarsi sfuggire.

-80€ di sconto sull'epilatore corpo Braun Silk-épil 9 Flex 9020: dotato di testina flessibile con 40 pinzette MicroGrip, questo epilatore Braun riesce a raggiungere tutte le parti del corpo, comprese ascelle e zona bikini, da cui rimuove con facilità anche i peli più sottili che la ceretta non riesce a eliminare. La tecnologia SensoSmart permette di applicare la giusta pressione durante l'epilazione, l'impugnatura ergonomica ha la presa antiscivolo per usarlo anche sotto la doccia, ed è completamente impermeabile grazie alla tecnologia Wet&Dry.

-75€ di sconto sull'epilatore corpo Braun Silk-épil 9-990: primo epilatore al mondo con tecnologia SensoSmart che aiuta ad esercitare la giusta pressione sulla zona da trattare, questo epilatore ha una testina con pinzette MicroGrip che catturano anche i peli più corti ed è dotato di tecnologia Wet&Dry, perfetto da usare sotto la doccia. I 13 accessori inclusi nella confezione lo rendono inoltre estremamente versatile, perfetto non solo per epilare, radere e rifinire ma anche per massaggiare ed esfoliare diverse zone del corpo.

-70€ di sconto sull'epilatore viso Braun Face Spa Pro SE912: dall'azione 3-in-1, questo epilatore viso piccolo e compatto epila, stimola e tonifica la pelle grazie alle diverse testine intercambiabili di cui è dotato. Ricaricabile e pratico da portare con sé, è l'accessorio perfetto per una routine viso completa, in grado non solo di garantire pelle liscia a lungo ma efficace anche nella rimozione del trucco per una perfetta pulizia della pelle e nell'applicazione di sieri e creme.

-40€ di sconto sull'epilatore viso Braun Face Spa 851V: un vero e proprio beauty set che include l'epilatore, una testina con 10 microfori che rimuove anche i peli più corti, una testina massaggiante che rassoda la pelle, una spazzola di pulizia del viso, uno specchietto e una pratica pochette. Alimentato a batterie (incluse) l'epilatore può essere portato sempre con sé perché ha dimensioni molto ridotte, ed è perfetto da utilizzare anche sotto la doccia perché dotato di tecnologia Wet&Dry.

-35€ di sconto sull'epilatore viso e corpo Braun Silk-épil 5-895: adatto a essere usato sia sul viso che sul corpo, questo epilatore può essere utilizzato per svolgere diverse azioni perché grazie ai suoi accessori epila, rade, rifinisce, deterge, esfolia e applica creme sulla pelle. Garantisce una pelle liscia fino a 4 settimane, è dotato di tecnologia SensoSmart e tecnologia Wet&Dry, per cui è sicuro sulla pelle e completamente impermeabile. Può inoltre essere utilizzato in modalità senza filo fino a 30 minuti.