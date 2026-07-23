Addio bagni total white, è il momento di decorarli con le piastrelle colorate

Dite addio ai bagni minimal e total white, è arrivato il momento di trasformarli in ambienti originali e vivaci con le piastrelle colorati: ecco come seguire il trend.

Negli ultimi anni a dominare nel settore home è stato lo stile minimal fatto di mura total white, colori neutri e superfici semplici, tutti dettagli essenziali per rendere gli ambienti puliti, essenziali e super semplici. Ora, però, le cose stanno cambiando e, sulla scia del ritorno del massimalismo, anche il design dei bagni ha cominciato a evolversi. Niente più bianco e tinte tenui, ora a dominare devono essere i colori accesi e d'impatto. Come fare per seguire il trend? Utilizzando delle piastrelle variopinte.

Il ritorno dei colori nell'interior design

Nel mondo dell'interior design stanno ricominciando a spopolare gli spazi espressivi, emozionali e personalizzati, dunque è arrivato il momento di dire addio alle tinte neutre, solitamente associate a un mood sofisticato e lussuoso. Il bagno non deve fare eccezione, anzi, deve essere colorato e decorato in modo audace, così che possa rispecchiare alla perfezione la propria personalità. Le piastrelle sono la soluzione ideale per aggiungere un tocco di vivacità senza rinunciare alla funzionalità: permettono, infatti, di evitare che si formino le antiestetiche macchie di umido sui muri ma, allo stesso tempo, arricchiscono gli ambienti, rendendoli esteticamente piacevoli e travolgenti.

Bagno blu notte

Quali colori scegliere per le piastrelle del bagno

Quali sono i colori di tendenza per le piastrelle del bagno? Stando alle mode del momento, sarebbe bene puntare sul rosso intenso, sul marrone terra e sul blu notte. In alternativa si può optare per il viola melanzana, sul ruggine, sul bordeaux o sulle tonalità terrose ossidate. L'ideale sarebbe enfatizzare queste tinte con delle piastrelle zellige, la cui particolarità sono le irregolarità e le leggere variazioni di colore, simbolo di artigianalità, capaci di aggiungere profondità e movimento. Molto in voga anche le piastrelle decorate: il motivo a scacchiera o in stile Vietri, ad esempio, sono perfetti per gli spazi moderni, anche se vengono limitate a piccole porzioni di muro. Insomma, a quanto pare anche in casa bisogna dire addio alla semplicità: è arrivato il momento di lasciar trionfare i colori e la creatività.

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