Tutti i benefici della doccia fredda: perché è una buona pratica non solo in estate I benefici della doccia fredda sono da tempo riconosciuti e studiati: negli anni, poi, il trend dell'"ice bath" ha coinvolto sportivi e tendenze social. Ma quali sono le proprietà benefiche di questa pratica per il nostro organismo?

A cura di Arianna Colzi

Quante volte vi è capitato di vedere, anche dopo qualche gara sportiva, atleti e atlete che si immergono in acque ghiacciate, per recuperare dopo lo sforzo fisico? Le docce fredde, note anche come come crioterapia o terapia del freddo, viene prescritta e consigliata non solo agli sportivi ma anche per scopi medici o terapeutici. Sin dall'antichità, il bagno in acqua fredda o addirittura ghiacciata è una pratica dai riconosciuti benefici. Nuovi studi confermano le proprietà benefiche e terapeutiche delle docce fredde.

Le proprietà benefiche delle docce fredde

La cold shower (doccia fredda) riduce lo stress e il suo impatto sulla salute mentale delle persone. Secondo uno studio dell'ottobre 2022 pubblicato sulla rivista Current Psychology, i partecipanti che hanno fatto docce con in acqua da 10 a 14 gradi per un massimo di un minuto al giorno per due settimane hanno registrato livelli di stress inferiori rispetto ai partecipanti che non si erano sottoposti a questo trattamento. Sempre per quanto riguarda i benefici psicologici delle docce con acqua fredda, la fisiologa Rachelle Reed ha sottolineato come queste migliorino l'umore, l'energia e la reattività mentale.

Le conseguenze non sono soltanto sulla psiche ma soprattutto sulla pressione sanguigna: lo shock termico stimola la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca e quella respiratoria. Inoltre, il corpo, per riscaldare, fa registrare un miglioramento della pressione del sangue. Tra i benefici delle docce fredde c'è anche il miglioramento del sistema immunitario. In uno studio del 2014, è stato dimostrato come la doccia fredda potesse ridurre i sintomi di virus e infezioni.

I benefici dopo l'allenamento

Come sanno bene gli sportivi, le docce fredde sono particolarmente adatte per ridurre l'indolenzimento dopo essersi allenati, ma è meglio evitare di farle dopo che si è fatto un allenamento focalizzato sulla resistenza. Secondo la dottoressa Reed, intervistata dalla Cnn, è meglio per chi si allena, fare docce fredde nei giorni di recupero dall'allenamento, soprattutto se si sono sollevati pesi. Ma quali sono i consigli pratici per la doccia fredda perfetta? Le temperature dell'acqua devono essere tra i 10 e 15,5 gradi: è meglio passare dall'acqua tiepida a quella fredda, per evitare uno shock termico. Per quanto riguarda la durata, la doccia fredda perfetta è tra i 15 e i 30 secondi. Dopo un paio di settimane, poi, potete iniziare ad aggiungere 15 secondi.