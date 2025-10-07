stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Perché tenere le gambe alte appoggiate al muro (come ha fatto Giulia De Lellis) fa bene in gravidanza

Per quale motivo Giulia De Lellis ha messo le gambe alte appoggiate al muro in queste ultime settimane di gravidanza? Ecco tutti i benefici di questa posizione.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Giulia De Lellis è arrivata agli sgoccioli della gravidanza e, sebbene sia super felice di poter stringere presto tra le braccia la piccola Priscilla, la figlia che aspetta da Tony Effe, sta vivendo questi ultimi momenti della dolce attesa con estrema fatica. Complice il pancione diventato "ingombrante" e pesante, praticamente ogni gesto quotidiano per lei diventa difficile, costringendola a concedersi dei momenti di riposo con estrema frequenza. Qual è l'esercizio che la aiuta a rilassarsi e ricaricarsi? Tenere le gambe alte appoggiate al muro: ecco quali sono i benefici in gravidanza.

Il messaggio di Giulia De Lellis alle future mamme

Le ultime settimane di gravidanza sono una vera e propria sfida per ogni mamma e Giulia De Lellis lo sta capendo bene, tanto da aver ridotto all'osso gli eventi pubblici. Al momento preferisce lavorare da casa, così da poter riposare ogni volta che ne sente la necessità. Nelle ultime ore, ad esempio, si è immortalata con le gambe alte appoggiate al muro, una posizione particolarmente consigliata alle future mamme, e ne ha approfittato per fare una dedica a tutte le donne che si trovano nelle sue stesse "condizioni". Nella didascalia della Stories ha infatti scritto: "Care ragazze in gravidanza, vi sono vicina e vi capisco. Non serve che vi spieghi nulla… Sono piena", lasciando intendere di sentirsi particolarmente affaticata e stanca.

Il messaggio di Giulia De Lellis alle future mamme
Il messaggio di Giulia De Lellis alle future mamme

I benefici della posizione con le gambe alte al muro

Per quale motivo tenere le gambe alte sul muro è una pratica consigliatissima in gravidanza? La dolce attesa tende a caricare la pressione su gambe e schiena, soprattutto quando il pancione diventa molto evidente, ma in questa posizione viene favorita la circolazione, stimolando il ritorno venoso e il drenaggio dei liquidi in eccesso. Il risultato? Le gambe e le caviglie appaiono più sgonfie, mentre i muscoli della schiena e del pavimento pelvico si distendono, donando una sensazione di relax. Per farlo nel modo giusto è necessario sdraiarsi col bacino vicino alla parete e appoggiare le gambe sul muro, stando bene attente a non assumere una posizione a 90 gradi. L'ideale sarebbe usare un cuscino sotto la zona sacrale, così da dare un supporto al bacino. Naturalmente prima di praticare l'esercizio sarebbe bene chiedere consiglio al proprio medico o ginecologo, così da evitare spiacevoli imprevisti.

Benessere
0 CONDIVISIONI
Immagine
Paris
Fashion Week
Nicole Kidman alle sfilate dopo il divorzio
Valentino collezione Primavera/Estate 2026
Valentino collezione Primavera/Estate 2026
Úrsula Corberó come una dea: il top si apre e mostra il pancione
Úrsula Corberó come una dea: il top si apre e mostra il pancione
Miu Miu collezione Primavera/Estate 2026
Miu Miu collezione Primavera/Estate 2026
McQueen collezione Primavera/Estate 2025
McQueen collezione Primavera/Estate 2025
La prima volta di Meghan Markle alla Paris Fashion Week da Balenciaga
La prima volta di Meghan Markle alla Paris Fashion Week da Balenciaga
Le borse più belle della Settimana della Moda, i modelli di tendenza
Hermes collezione Primavera/Estate 2025
Loewe collezione Primavera/Estate 2025
Chloé collezione Primavera/Estate 2025
Balenciaga collezione Primavera/Estate 2025
Givenchy collezione Primavera/Estate 2025
Deva Cassel cambia look
Il nude look in pizzo di Heidi Klum è l'outfit più audace delle sfilate di Parigi
Il significato dell'orologio di Gae Aulenti nascosto tra gli abiti di Louis Vuitton
Dior collezione Primavera/Estate 2026
Chi è Michèle Lamy, la donna coi denti d'oro e le dita d'inchiostro alle sfilate
Il debutto di Matilde Lucidi, la figlia di Bianca Balti
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views