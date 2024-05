video suggerito

Melissa Satta fa le flebo di vitamine: come funziona la terapia detox amata dalle star Tornata da una vacanza in Marocco, Melissa Satta ha fatto ricorso all’ozonoterapia e alle flebo di vitamine: come funziona questo trattamento e quali sono i benefici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Melissa Satta

Melissa Satta è da poco tornata a Milano dopo un viaggio in Marocco per il ponte del 25 aprile. Prima di tornare ai suoi allenamenti, la showgirl ha fatto il pieno di vitamine con una delle terapie più amata dalle star: l'ozonoterapia. A lanciarla tra le celebrities è stata Martina Colombari, che ha spiegato di farne uso per effetti anti-invecchiamento, per ridurre le tossine nel sangue e perché le flebo di vitamine rafforzano il sistema immunitario. Nelle storie Instagram, Melissa Satta si è immortalata sul lettino mentre riceve il trattamento, per poi spiegare, taggando il suo medico, il funzionamento di questa terapia.

Melissa Satta durante l'ozonoterapia

Come funziona l'ozonoterapia

"Dopo i viaggi, le mangiate e le bevute è arrivato il momento di fare un po' di detox", scrive Melissa Satta nelle storie Instagram. La conduttrice è sul lettino dello studio del suo medico, esperto in ozonoterapia e in medicina funzionale. L'ozonoterapia, o ossigeno-ozonoterapia, di fatto ha un'azione antinfiammatoria, soprattutto in pazienti che soffrono di lombosciatalgia e patologie specifiche della colonna vertebrale.

L'ozonoterapia di Melissa Satta

Oltre a questa terapia che ridà linfa anche all'organismo, Melissa Satta ha fatto delle flebo in vena di vitamine e glutatione, ossia una sostanza antiossidante, la più importante per ridurre l'ossidazione. Si tratta, per entrambi, di trattamenti fatti via flebo che puntano a riequilibrare e sgonfiare l'organismo.

Leggi anche Perché chi è abituato ad allenarsi fa meno fatica a tornare in forma: merito della memoria muscolare

La flebo di vitamine

Le star amanti dell'ozonoterapia e della flebo di vitamine

Sempre nello stesso studio frequentato da Melissa Satta, ricorrono all'ozonoterapia anche altre star come Belén Rodriguez, Elena Santarelli e molte altre. Anche Chiara Ferragni ha raccontato di aver fatto uso di questo trattamento che mira a sgonfiare e a ridurre le tossine nell'organismo. Tra loro c'è anche Elisabetta Gregoraci, che, fa ricorso alle flebo di vitamine come base per la sua routine beauty: la conduttrice, infatti, racconta spesso di fare ricorso alla terapia infusionale per ricaricare l'organismo e per ridurre i segni dell'invecchiamento.