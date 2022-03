Maschere di bellezza: quali sono gli ingredienti più adatti a ogni imperfezione e inestetismo Non ci sono solo creme, sieri e tonici: oggi nella nostra beauty routine non possiamo fare a meno delle maschere. Come scegliere quella più giusta per le nostre necessità lo spiega il dermatologo Antonino Di Pietro.

Intervista a Prof. Antonino Di Pietro Dermatologo plastico, fondatore e direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita-Cutis

A cura di Francesca Parlato

Ci sono quelle in tessuto, quelle a base di ingredienti naturali e pure quelle in oro. Le maschere di bellezza sono una vera e propria mania, c'è chi se le prepara in casa e chi invece non può fare a meno di comprarle ogni volta che mette piede in un negozio di cosmetici. E i motivi sono più che validi: le maschere infatti sono in grado in poco tempo (dai 10 ai 30 minuti) di dare al nostro viso un aspetto più fresco e sano. "Il motivo è nell'azione meccanica che si genera quando applichiamo la maschera sulla cute – spiega il dermatologo Antonino Di Pietro – Si crea un effetto occlusivo sulla pelle per cui i pori tendono a dilatarsi di più e ad assorbire maggiormente i principi attivi. Volendo potremmo fare una maschera anche con la crema che usiamo tutti i giorni: basta applicare sul viso una quantità maggiore e aspettare che la pelle la assorba".

Tutti i tipi di maschere viso

Scegliere una maschera può essere più complesso del previsto, visto che in commercio se ne trovano di tantissimi tipi diversi. "Esistono quelle che una volta applicate vengono assorbite completamente dalla pelle e non c'è bisogno di risciacquo o rimozione, altre invece in cui l'acqua presente nella preparazione, evapora dopo l'applicazione e per questo si seccano sul viso e vanno rimosse dopo un certo tempo, ad esempio quelle a base di argilla. Poi ci sono quelle peel off che si asciugano creando una sorta di pellicola sulla pelle, che vanno rimossa dopo il tempo indicato e che lasciano la pelle asciutta. Infine ci sono quelle in tessuto: le maschere di questo tipo sono impregnate di principi attivi e sostanze, vengono adagiate sulla cute e lasciate in posa". Le maschere viso hanno quindi il potere di garantire un maggior assorbimento dei nutrienti e di tutte le sostanze benefiche. "Il mio consiglio, quando scegliamo di fare una maschera è rilassarsi. Prendiamoci del tempo per noi, evitiamo di farla mentre facciamo smart working o parliamo al telefono. Per migliorare le performance della maschera cerchiamo di farla in una situazione di riposo, mettiamoci sul divano in relax e stiamo tranquilli, in questo modo migliorerà anche la circolazione"

1. La maschera per idratare la pelle

Uno dei problemi più comuni della stagione fredda è la pelle secca. "In questo caso serve una maschera che ricompatti le cellule cornee tra di loro. Quando le cellule non sono ben unite infatti la pelle si screpola e perde acqua provocando la secchezza. Io consiglio di utilizzare delle maschere contenenti ingredienti come: fosfolipidi, glucosamina, ceramide e delta lattone". Per chi invece ama prepararsi le maschere in casa ci sono anche alcuni ingredienti che possiamo trovare in dispensa in grado di migliorare il livello di idratazione della nostra pelle. "Possiamo prepararne una a base di avocado e miele. L'avocado è infatti ricco di vitamina E e carotenoidi, che svolgono un importante azione antiossidante. E poi è una fonte di acidi grassi buoni che sostengono l'azione protettiva della barriera idrolipidica cutanea. Per prepararla basta estrarre la polpa dell'avocado e aggiungere due cucchiai di miele. Si mescola bene e si applica sul viso per circa 20 minuti". Un altro rimedio è invece a base di yogurt intero, frullato di banana e polvere di cacao “Sia il latte che la banana hanno un potere rinfrescante e decontratturante, invece il cacao è tonificante. Può essere una maschera utile per distendere le contratture superficiali e migliorare la luminosità di viso, collo ,décolleté”.

2. Il rimedio per la pelle irritata dalle mascherine

In questo periodo è molto frequente avere sul viso delle irritazioni causate dalla mascherina, alcuni soffrono della maskne, l'acne provocata proprio dall'uso dei dispositivi di protezione. Una buona beauty mask ci può venire in aiuto. "In questo periodo c'è una grande rivalutazione dell'argilla verde. Ma non pensiamo alla classica maschera a base solamente di argilla, oggi le troviamo arricchite con un principio attivo, l'alusil, in grado di regolarizzare la produzione di sebo, eliminare i punti neri e anche l'arrossamento che accompagna i brufoli sulla pelle". Questo tipo di maschera può essere fatto due volte la settimana nelle fasi più acute dell'irritazione e una volta a settimana come mantenimento.

3. La beauty mask per le rughe

Se abbiamo a che fare con delle microrughe e non vogliamo ricorrere a filler o botox possiamo intanto provare a intervenire con una maschera. "In questo caso ci sono creme e sieri a base di fospidina – spiega Di Pietro – Un complesso che contiene fosfolipidi, che favoriscono la penetrazione nella pelle, glucosamina, uno zucchero precursore dell'acido ialuronico e fitosteroli, estratti vegetali della soia che favoriscono la sintesi di collagene ed elastina". In questo caso, se non troviamo maschere ad hoc, possiamo utilizzare le creme contenenti questo principio attivo: basta applicarne sul viso un generoso strato e aspettare che la pelle lo assorba.

4. Una maschera per le occhiaie

Per chi invece vuole rimediare alle occhiaie e alle borse sotto gli occhi c'è un rimedio antico ma sempre efficace: le classiche fettine di cetriolo. "In questo caso bisogna avere un po' di pazienza e svegliarsi un po' prima al mattino per avere gli effetti sperati. Tagliamo delle fettine sottili da un cetriolo freddo di frigorifero e applichiamole sul contorno occhi per 10-15 minuti. Avremo un'azione rinfrescante e idratante". Anche la camomilla è un ottimo rimedio per sgonfiare le borse sotto gli occhi: "Si lascia in infusione la camomilla essiccata o le bustine, si fa raffreddare e poi si applica per una mezzora sulla zona. La camomilla ha un'azione decongestionante e stimolante del microcircolo". Infine per chi invece non ama prepararsi i rimedi in casa ci sono anche gli eye-patch, delle maschere in tessuto specifiche per la zona del contorno occhi che hanno quasi sempre un effetto decongestionante, defaticante e anche antiage. "Le più efficaci sono quelle che contengono vitamina C, utile per stimolare il microcircolo e prevenire la formazione di borse e occhiaie". L'importante in questi casi, vista la delicatezza della zona, è evitare formulazioni troppo aggressive che potrebbero irritare la pelle.