Mal di testa da freddo: i consigli per combatterlo e prevenirlo Avete mai sofferto di terribili mal di testa dopo essere rimasti esposti a lungo a vento e temperature gelide? Si tratta di cefalee da stimolo freddo: ecco come prevenirle e combatterle. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

Vi è mai capitato di essere colpiti da terribili mal di testa dopo essere stati un'intera giornata esposti alle basse temperature invernali? Si tratta di un problema molto più comune di quanto si immagina: si chiama cefalea da stimolo freddo (Cold-Stimulos Headache) e provoca un dolore intenso, improvviso e spesso pulsante nella parte centrale della fronte. Come si intende dal nome, viene provocato dagli stimoli freddi esterni o interni, dunque può presentarsi sia in inverno quando si rimane a lungo al gelo e al vento, sia in estate quando si ingeriscono bevande e cibi freddi. Come fare per combattere e prevenire questa forma di mal di testa? Ecco i consigli di Maurizio Versino, neurologo presso Humanitas Mater Domini e i centri medici Humanitas Medical Care.

Da cosa viene provocata la cefalea da freddo

La cefalea da freddo compare soprattutto in inverno quando si espone la testa non protetta a vento e a temperature molto basse. Alterando la pressione atmosferica, il clima gelido provoca cambiamenti emodinamici anche nel corpo, che reagisce a questi stimoli con il mal di testa. Come se non bastasse, il freddo può anche portare a una costrizione dei nervi e dei vasi sanguigni nel cervello, innescando delle terribile emicranie che sembrano essere difficili da combattere. Il problema può presentarsi anche in altre stagioni dell'anno quando si ingerisce o si inala uno stimolo freddo (viene detto anche cefalea da gelato oppure da cefalea da cervello congelato).

Chi è più predisposto al mal di testa da freddo

Questo disturbo solitamente si presenta tra coloro che sono "predisposti", ovvero che sono sensibili alle variazioni atmosferiche o che soffrono regolarmente di emicrania senz'aura (soprattutto le donne). Come prevenire il dolore? Chi fa parte di queste categorie dovrebbe evitare di esporsi a correnti d'aria e a temperature molto rigide, magari indossando un cappello e non inalando l'aria con la bocca ma solo col naso (il naso riscalda e inumidisce l'aria). Come se non bastasse, sarebbe bene fare attenzione al proprio stile di vita, dalla dieta al ritmo sonno-veglia, fino ad arrivare all'attività fisica. Stando ai consigli del dottor Maurizio Versino, si può provare anche a premere la parte inferiore della lingua contro il palato per prevenire la cefalea.

Come eliminare il dolore della cefalea da freddo

Cosa fare, invece, per eliminare il dolore? Questa tipologia di cefalea compare poco dopo l'esposizione allo stimolo freddo e si risolve nel giro di 10-30 minuti (a patto che non ci si esponga più a quello stimolo). I trattamenti farmacologici non risultano essere particolarmente efficaci in casi come questi, l'unica terapia possibile è quella comportamentale. Bisogna dunque coprire la testa in caso di basse temperature esterne o smettere di assumere bevande e cibi freddi. Chi intende avere una conferma della diagnosi o un approfondimento clinico può sottoporsi a un controllo neurologico.