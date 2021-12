Lo sport fa sempre bene alla salute? Quali sono i rischi di un’attività fisica troppo intensa Può un allenamento troppo intenso in sella a una cyclette causare un infarto? Dei rischi e benefici dello sport ne abbiamo parlato con la dottoressa Gaia De Giacomi.

Intervista a Dott.ssa Gaia De Giacomi Medico sportivo

A cura di Francesca Parlato

Se non avete visto ancora la prima puntata del sequel di Sex and the City, And just like that, sappiate che c'è uno spoiler in arrivo. Il primo episodio si chiude così: dopo un intenso allenamento a bordo di una cyclette di lusso (le azioni dell'azienda produttrice sono crollate dopo la messa in onda della puntata) Mr Big accusa un dolore al braccio e poi al petto e muore di infarto nella doccia, lasciando Carrie vedova a poco più di 50 anni.

La domanda sorge spontanea: ma lo sport, quello che facciamo in casa davanti alla tv o ascoltando la radio, può essere davvero così pericoloso? "La risposta è ampia. Sicuramente possiamo dire però che ogni persona può svolgere un tipo di attività fisica o sportiva (si tratta di due attività motorie completamente diverse) in tutta sicurezza, facendo prima ovviamente dei controlli e delle valutazioni per evidenziare quali siano i propri fattori di rischio, la propria familiarità o predisposizione a sviluppare determinate problematiche" ha spiegato a Fanpage.it la dottoressa Gaia De Giacomi, medico sportivo.

Attività fisica e attività sportiva: le differenze

È bene però fare una dovuta distinzione tra le attività motorie. "L'attività o esercizio fisico è finalizzato esclusivamente al benessere della persona ed è un'attività strutturata e organizzata che può essere prescritta anche dal medico dello sport valutando le caratteristiche della persona (patologie, comorbilità). Si fa una visita completa, in cui viene fatta valutazione dell'apparato cardiovascolare, si misura la pressione, si controllano cuore e polmoni e viene valutato ogni singolo dettaglio della sua storia personale. Il medico sportivo valuterà inoltre anche livello di allenamento o disallenamento della persona, e imposterà un tipo di attività finalizzata al miglioramento sia fisico che cognitivo della persona". Diverso è il caso se si parla di attività sportiva: "L'attività sportiva non è mirata soltanto al benessere della persona, ma nutre in sé una componente agonistica e competitiva che non è ideale per tutte le persone".

Prima di iniziare un'attività fisica

Se si decide di intraprendere un'attività fisica per migliorare il proprio stato di benessere, e non perché si voglia partecipare alle Olimpiadi, ci sono alcuni passaggi da fare per essere certi di non esagerare e di non correre rischi (e magari di non finire come Mr Big). "Pensiamo a chi vuole iscriversi in palestra oppure a dei corsi di pilates o ginnastica dolce. In questi casi si fa sempre una valutazione d'insieme che comprende un elettrocardiogramma basale, una visita cardiopolmonare e una addominale una valutazione dell'apparato muscoloscheletrico, un'eventuale analisi delle urine e della vista. Un esame completo che ci consente di stabilire la storia clinica del paziente e la valutazione di quelli che sono i fattori di rischio e la familiarità della persona". Sottoporsi a questo tipo di visita consente di avvicinarsi in maniera serena e tranquilla a qualsiasi attività fisica. "Se poi la persona è interessata a svolgere un'attività fisica che richieda un impegno particolarmente moderato o importante dal punto di vista cardiovascolare, è raccomandato svolgere un test ergometrico incrementale massimale (o elettrocardiogramma da sforzo), con valutazione eventualmente anche cardiopolmonare (degli scambi respiratori) per valutare sia l'apparato cardiovascolare sotto sforzo che l'attività ventilatoria polmonare sotto sforzo".

A cosa fare attenzione mentre si fa sport

Ci sono delle avvisaglie che ci fanno capire se stiamo esagerando, se stiamo sottoponendo il nostro corpo a uno stress troppo elevato e a cui è bene prestare sempre una certa attenzione. "Durante l'attività fisica dobbiamo sempre fare caso ad alcune cose: ad esempio se riusciamo a parlare. Poi non dobbiamo avere affanno o mancanze di fiato importante. Cerchiamo di notare se abbiamo un dolore oppressivo retrosternale, delle palpitazioni o se il cuore batte in maniera irregolare, e se queste sensazioni persistono anche se stiamo svolgendo un esercizio a bassa intensità. Tutti questi segnali possono essere campanelli d'allarme da approfondire con il proprio medico". Non dimentichiamo che l'esercizio fisico deve essere svolto nel rispetto dell'organismo, proprio perché è finalizzato al nostro benessere. "Bisogna sempre rispettare il corpo e anche il proprio grado di allenamento, senza mai strafare".

Che tipo di sport scegliere

Per scegliere lo sport più adatto a noi bisogna rispettare due condizioni: da un lato assecondare i nostri gusti, le nostre passioni, dall'altro bisogna tenere conto però delle nostre possibilità e soprattutto dei nostri limiti. "Bisogna valutare le proprie caratteristiche sia muscolo scheletriche che dell'apparato cardiovascolare. Persone che hanno problemi cardiaci, che hanno avuto eventi ischemici devono essere indirizzate verso attività che abbiano un impegno cardiovascolare lieve o moderato ad esempio". L'attività motoria se strutturata valutando le caratteristiche della persona sicuramente può apportare un grande benessere sia di natura fisica che cognitiva. "Lo sport quindi fa bene, ma non tutti gli sport fanno bene a tutte le persone. Alcuni sport se eseguiti in modo non controllato o in modo eccessivo possono comportare dei rischi di salute. Non solo per l'apparato cardiovascolare ma anche per l'apparato muscolo scheletrico se non c'è una preparazione in tal senso. Per questo prima di dedicarsi a qualsiasi attività è bene sempre eseguire un controllo con il medico sportivo che stabilirà, sulla base di un'accurata valutazione clinica, volumi, intensità e frequenza di qualsiasi attività fisica finalizzata al benessere".