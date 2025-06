video suggerito

Perché l'esercizio fisico aiuta a dormire bene Non riuscite a dormire bene durante la notte? L'ideale per voi è praticare attività fisica regolarmente: ecco quali sono gli effetti sulla salute di corpo e mente.

A cura di Valeria Paglionico

Prendersi cura del proprio sonno è fondamentale per sentirsi bene e in salute, peccato che, tra stress accumulato e impegni vari, non sempre si riesca a riposare nel modo migliore. Stando alle stime, ben il 40% degli adulti non riesce a dormire 7 ore a notte e la cosa potrebbe diventare preoccupante a lungo andare. Un buon sonno notturno, infatti, ha innumerevoli benefici su corpo e mente: ripara e potenzia il sistema cardiovascolare e immunitario, regola il metabolismo e aiuta il cervello a elaborare informazioni e ricordi. Come fare per risolvere? A quanto pare basta praticare regolarmente esercizio fisico: ecco per quale motivo.

Quali sono gli effetti dell'attività fisica sul sonno

Secondo uno studio pubblicato sul Cureus Journal of Medical Science, l'attività fisica migliora il sonno per diversi motivi: innanzitutto aumenta la produzione di melatonina, un ormone che regola i cicli sonno-veglia, poi riduce lo stress e migliora l'umore. Come se non bastasse, aiuta anche a regolare la temperatura corporea, elemento essenziale per dormire bene, e combatte i disturbi del sonno, primi tra tutti insonnia e apnee notturne. "L'apnea è spesso legata al peso corporeo, quindi, se l'attività fisica aiuta a gestire il peso, può anche ridurre l'apnea notturna e il russare", ha spiegato il dottor Eric Olson, presidente dell'American Academy of Sleep Medicine.

In quale momento della giornata bisogna allenarsi

Per far sì che l'attività fisica abbia effetti positivi sul sonno è necessario fare caso ad alcuni dettagli. Bisogna assicurarsi che la temperatura corporea si sia abbassata prima di andare a letto, visto che è solo in quel momento che il cervello segnala che è arrivato il momento di dormire (dunque l'ideale è allenarsi al mattino o al pomeriggio oppure aspettare 60-90 minuti prima di coricarsi). In caso di workout serali sarebbe preferibile puntare sullo yoga o su qualcosa di rilassante, evitando così che l'adrenalina scaturita dal movimento possa influire sulla qualità del sonno. Certo, gli effetti non sono uguali per tutti, ma in media col passare del tempo l'allenamento riuscirebbe a stimolare un riposo di ottimo livello. In quanti proveranno a farlo?