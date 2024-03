La dieta per mantenere l’organismo sano: quali cibi scegliere secondo i nutrizionisti di Harvard Quali sono i cibi che consentono al corpo di mantenersi sano e attivo? Gli esperti di Harvard consigliano quali alimenti fanno bene al nostro organismo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Per aiutare il nostro organismo ed evitare di introdurre nel nostro corpo alimenti che lo possano danneggiare, curare la dieta è fondamentale. La rete televisiva statunitense Cnbc ha raccolto una serie di consigli da parte di alcuni docenti in Scienze della nutrizione di Harvard: gli esperti consigliano quali alimenti possano essere sia nutrienti che sani, evitando di conseguenze malattie, disturbi o problematiche psicofisiche.

Cosa mangiare per il benessere del sistema nervoso

Le verdure a foglie verde, secondo gli esperti nutrizionisti di Harvard, sono ricche di vitamine A e C, ferro, potassio e calcio. Questi nutrienti consentono di tutelare il nostro sistema nervoso, preservando anche il nostro benessere psicofisico. Sempre per mantenere il nostro cervello attivo i legumi sono un alimento ideale: il contenuto altissimo di fibre, come ferro, magnesio e altre proprietà antiossidanti li rendono ideali anche per la longevità e il sistema immunitario.

Le proprietà benefiche delle bacche

Le bacche, piccoli frutti dalle proprietà benefiche, consentono di introdurre lo stesso apporto di vitamine proprio della frutta. Tra queste i frutti di bosco sono ricchi di nutrienti, soprattutto i mirtilli: le loro proprietà antiossidanti consentono di difendere il sistema immunitario e l'organismo dalle infezioni. Le vitamine sono anche ottimali per la salute degli occhi e il rafforzamento delle cellule.

Gli alimenti che aiutano a tenere sotto controllo il colesterolo

Un'altra problematica che subentra con l'avanzare dell'età è quella del colesterolo alto. Dannosa per il livello di colesterolo nel sangue è la carne rossa, mentre pesce (come salmone, uova, tonno) e carni bianche contengono le cosiddette proteine magre. I nutrizionisti consigliano soprattutto il salmone perché contiene la vitamina B: secondo la dottoressa Elizabeth Klodas di Harvard sia il pesce che i crostacei servono a mantenere sano l'apparato cardiocircolatorio. Se invece volete evitare infiammazioni o gonfiori vari, i nutrizionisti di Harvard consigliano di assumere una giusta dose di noci e semi e anche altra frutta secca come le nocciole per il loro apporto di omega 3.