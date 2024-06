video suggerito

Quante noci si possono mangiare al giorno: benefici e proprietà nutrizionali Le noci fanno parte della famiglia delle Juglandaceae. Sono un tipo di frutta secca e come tali hanno diverse proprietà benefiche: abbassano i livelli di colesterolo e tutelano la salute cardiovascolare. Essendo un tipo di alimento molto energetico, è consigliabile non superare le 5-6 noci.

A cura di Arianna Colzi

Le noci sono un tipo di frutta secca che appartiene alla famiglia delle piante Juglandaceae del genere Juglans. Alla stessa stessa categoria delle noci le castagne, le nocciole e le ghiande. Esistono diversi tipi di noci ma i frutti più comuni sono la Juglans regia e Juglans nigra: la prima proviene dall'India, mentre la seconda dal Nord America. Altre varianti sono: la noce pecan, quella del Brasile, le noci di Sorrento e le noci californiane e molto altri. Le noci hanno effetti benefici sui livelli del colesterolo, che aiutano a tenere sotto controllo, così come aiutano a mantenere un corretto funzionamento per l'apparato cardiocircolatorio. Le noci possono essere consumate anche tutti i giorni, senza superare i 30 grammi circa.

Cosa sono le noci

Le noci sono il frutto della famiglia degli alberi Junglans. Proprio partendo dalla famiglia esistono tre tipi di specie principali: la Juglans nigra, Juglans cirenea e Juglans regia. L'albero è originario dell'India e della zona del Mar Caspio. Oggi i principali produttori di noci sono l'Ucraina, la Romania, gli Stati Uniti e la Cina. Le noci sono un tipo di frutta secca, insieme ad arachidi e mandorle, e possono essere consumate fresche o disidratati.

Le proprietà e i valori nutrizionali

Le noci sono alimenti noti per un elevato apporto calorico: 100 grammi di questa frutta secca corrispondono a 689 kcal di cui 14 grammi di proteine, 5 di carboidrati e 68 di grassi. Sono dunque un alimento altamente energetico per via dei lipidi che consentono anche di bilanciare i grassi insaturi, cosiddetti grassi "buoni" contenuti nelle noci. Le noci, inoltre, sono ricche di proteine, fibre, oltre a numerosi sali minerali come il ferro, il fosforo, potassio e il calcio. Le proprietà antiossidanti impattano sulla prevenzioni patologie cardiocircolatorie e tumori.

Quante noci si possono mangiare al giorno

L'alto apporto calorico delle noci suggerisce di inserirle con parsimonia nel nostro regime alimentare. Gli esperti, tendenzialmente, suggeriscono che la porzione di noci da consumare in un giorno è di 5-6 noci, ossia 30 grammi, per un totale di 180 calorie. Un ottimo spuntino a metà pomeriggio. Una quantità adatta può essere anche di solo tre noci al giorno, per restare intorno alle 100 calorie.

A cosa fanno bene: i benefici

Oltre alle proprietà antiossidanti che depurano l'organismo, le noci hanno altri benefici. Uno su tutti: aiutano a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo. Un consumo pressoché quotidiano di noci aiuta ad abbassare il colesterolo, aiutando notevolmente il nostro corpo a ridurre quello cattivo. Le noci a prevenire l'aggregazione delle piastrine nel sangue, riducendo infiammazioni, tutelando il corretto funzionamento del sistema cardiocircolatorio e garantendo la salute cardiovascolare.

Quando non mangiare le noci: allergie e controindicazioni

Visto il loro elevato apporto calorico, è bene non esagerare con la quantità di noci. Non ci sono particolari controindicazioni nel consumo di noci, tranne per coloro che sono allergici o che sono ipersensibili verso altra frutta con guscio.