Quante nocciole si possono mangiare al giorno e quali sono i benefici Le nocciole sono un alimento energetico ricche di acidi grassi buoni, vitamina B ed E, oltre a tanti minerali: la quantità di nocciole che si può mangiare in un giorno si aggira sui 20-30 grammi. Grazie alle loro proprietà, le nocciole apportano molti benefici al nostro organismo, così come qualche controindicazione.

La nocciola è il frutto dell'albero del nocciolo (Corylus avellana L.), è dunque un seme oleoso ricco di acidi grassi buoni e vitamina E, oltre a minerali e vitamine del gruppo B: si tratta di un alimento energetico e facilmente digeribile. Grazie alle loro proprietà, le nocciole apportano molti benefici al nostro organismo: aiutano a prevenire le malattie cardiovascolari, rinforzano le ossa, aiutano a ridurre il colesterolo cattivo e non solo. Tra le controindicazioni questo frutto dev'essere assunto con cautela da chi presenta allergie alle arachidi. Sono ottime da consumare come snack la merenda, anche se è bene non abusarne in quanto forniscono un elevato apporto calorico e contengono una bassa dose d'acqua. La quantità ideale da assumere in una giornata non deve quindi superare, orientativamente, i 30 grammi.

Le nocciole, poi, possono essere consumate in diversi modi: sia tostate, sia secche come anche tramite l'utilizzo dell'olio di nocciole. Questo particolare tipo di olio non deve essere necessariamente usato come condimento ma può essere un ottimo prodotto per la pelle date le sue proprietà antiossidanti, emollienti e tonificanti. Per quanto riguarda le stagionalità delle nocciole, in Italia si raccolgono tra agosto e settembre, soprattutto nel Piemonte, nella zona delle Langhe, nel Lazio e anche in Campania e Sicilia.Scopriamo di più su questa tipologia di frutta secca: quali sono le sue proprietà, come consumarle e quante mangiarne al giorno.

Le proprietà nutrizionali delle nocciole

Tra i semi oleosi le nocciole sono tra le più ricche di vitamina E, che protegge la pelle dall'effetto dannoso dei raggi ultravioletti e quindi dall'invecchiamento precoce, oltre a svolgere un'azione antitumorale, anche grazie alla presenza del manganese, un enzima antiossidante prodotto dalle cellule e che mette al riparo l'organismo dal cancro. Questa frutta secca contiene anche acidi grassi buoni e fitosteroli che aiutano a prevenire le malattie cardiocircolatorie e a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo cattivo LDL. Le nocciole sono infatti ricche di grassi insaturi, come l'acido oleico, che alza i livelli di colesterolo buono HDL. Grazie al contenuto di magnesio, inoltre, le nocciole aiutano a rinforzare le ossa, per questo sono considerate una fonte alternativa al calcio: utili anche per il benessere di muscoli e articolazioni.

Quali sono i benefici delle nocciole

Le nocciole contengono anche vitamine del gruppo B: la vitamina B6 è fondamentale per il buon funzionamento del sistema nervoso, in quanto si tratta di una sostanza necessaria per la creazione della mielina, che aumenta l'efficacia degli impulsi nervosi. Inoltre è importante per la sintesi della serotonina e della melatonina, neurotrasmettitori del sistema nervoso. Le nocciole contengono anche vitamina B9, o acido folico, utile alla sintesi degli ormoni; la vitamina B2 , necessaria per la salute dei globuli rossi e la vitamina B3 che favorisce la normali funzioni del sistema digerente e nervoso. Le nocciole sono inoltre un alimento molto energetico e forniscono un elevato apporto calorico: 100 gr di nocciole contengono circa 630 Kcal, ma sono facilmente assimilabili proprio perché si tratta di uno dei semi oleosi più digeribili. Dai semi delle nocciole si ricava inoltre l'olio di nocciole, ricco di acidi grassi insaturi e vitamina E utilizzato soprattutto per la cura della pelle e dei capelli: ha proprietà nutrienti, tonificanti ed emollienti.

Come consumare le nocciole e come conservarle

Le nocciole possono essere consumate in tanti modi diversi: a colazione potete aggiungerle allo yogurt, insieme ad altra frutta secca o ai cereali. Si possono poi consumare a fino pasto o come spuntino, ideale soprattutto quando si pratica sport, in quanto sono molto energetiche. In cucina le nocciole si prestano alla realizzazione di ricette dolci e salate: se utilizzate tostate, inoltre, sono molto più digeribili, inoltre la tostatura ne esalta il sapore. Le nocciole vengono utilizzate anche per la produzione di cioccolato, confetti e dolciumi vari, oltre che nella composizione del muesli. Per godere al meglio delle proprietà nutrizionali delle nocciole, l'ideale sarebbe tenerle in ammollo: ciò aiuta a ridurre il quantitativo di acido fitico contenuto in questi semi oleosi, migliorando la disponibilità di vitamine, sali minerali e nutrienti. Acquistate le nocciole con il guscio, per evitare che gli acidi che contiene irrancidiscano. Se comprate le nocciole già sgusciate, conservatele in contenitori ben sigillati, oppure mettetele in sacchetti da conservare in frigorifero: in questo modo potete conservarle a lungo.

Quante nocciole mangiare al giorno?

Come abbiamo visto, le nocciole sono molto caloriche, per questo il quantitativo giornaliero consigliato è di 20-30 grammi al giorno, che corrisponde a circa 20-25 nocciole: questo è il quantitativo consigliato dalla Food and Drug Administration statunitense per prevenire le malattie cardiovascolari. Il momento migliore per consumarle è il mattino in quanto di ha modo di bruciare le calorie durante la giornata.

Le possibili controindicazioni

Le nocciole non hanno particolari controindicazioni, a meno che non si sia allergici a questo seme oleoso o alle arachidi. Nel caso specifico delle allergie, nei bambini è sempre meglio, in via precauzionale, procedere con delle prove allergiche prima di abituarli a consumare questo tipo di frutto. Inoltre il consumo delle nocciole non è consigliato a chi soffre di diverticolosi e diverticolite. È consigliabile non mangiare un quantitativo di questo frutto oltre il limite consigliato sopratutto per via del loro elevato apporto calorico