video suggerito

Il segreto per dormire meglio è fare brevi sessioni di attività fisica prima di andare a letto Dimenticate le notti insonni contando le pecore, il segreto per dormire bene è semplicemente darsi all’attività fisica durante la serata: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla questione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il segreto per migliorare il proprio stile di vita in un batter d'occhio? Prendersi cura del proprio riposo. Dormire migliora l'umore, aumenta l'energia e rischio di malattie, peccato solo che siano moltissimi coloro che si ritrovano ogni notte a fare i conti con dei problemi di sonno. Solo negli Stati Uniti, ad esempio, il 39% degli adulti di età compresa tra 45 e 64 anni dichiara di non dormire a sufficienza. Per fortuna, però, esiste un rimedio semplicissimo per cadere tra le braccia di Morfeo non appena si appoggia la testa sul cuscino: ecco cosa bisogna fare.

Quando e come fare attività fisica prima di dormire

Un recente studio pubblicato sulla rivista BMJ Open Sport & Exercise Medicine ha rivelato una strategia semplice ed efficace per migliorare sia la qualità che la durata del proprio sonno notturno. Per dormire bene è necessario darsi a brevi sessioni di esercizio fisico durante la serata. L'ideale è puntare su degli allenamenti da circa 3 minuti ogni mezz'ora, da ripetere per un periodo di 4 ore. Che si tratti di workout di resistenza o di forza, non importa, l'unica cosa certa è che l'attività riesce ad avere regolare la routine di sonno, soprattutto tra coloro che riscontrano non pochi problemi nella fase dell'addormentamento.

Gli esercizi da praticare

I risultati ottenuti dalla ricerca sono stati assolutamente inaspettati. Le lunghe sessioni di attività fisica poco prima di andare a dormire sono sempre state sconsigliate, visto che, aumentando la temperatura corporea e la frequenza cardiaca, avrebbero un effetto negativo sul sonno. La verità, però, sembra essere decisamente diversa, a patto che la seduta sportiva venga divisa in diverse "pause" a leggera intensità. Sollevare le ginocchia mentre si è in posizione eretta, fare marcia sul posto, squat sulla sedia o flessioni al muro: questi sono solo alcuni degli esercizi che migliorano il sonno. In quanti proveranno per evitare di trascorrere altre notti insonni?