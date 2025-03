Quali sono gli allenamenti per combattere l’insonnia dopo i 60 anni

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Con l'avanzare dell'età capita spesso di soffrire di insonnia ma per fortuna esistono dei piccoli trucchi da mettere in atto per contrastare il problema. Che ci si ritrovi a passare le notte in bianco o che ci si svegli nelle prime ore del mattino, rimanendo con gli occhi sbarrati fino all'arrivo dell'alba, non importa, la cosa certa è che l'attività fisica può avere un impatto decisamente positivo sulla questione. A darne l'ennesima prova è stato un recente studio, secondo il quale esiste uno sport preciso da praticare dopo i 60 anni per combattere l'insonnia.

Gli allenamenti da provare contro l'insonnia

Uno studio pubblicato nelle ultime ore sulla rivista BMJ Family Medicine and Community Health ha affrontato scientificamente il rapporto che esiste tra insonnia ed età avanzata. Sono state prese in analisi le precedenti ricerche sulla questione e, incrociando i dati (secondo cui almeno il 20% degli over 60 soffre di problemi del sonno), si sono raggiunti dei risultati chiari: non basta solo fare sport dopo i 60 anni per passare delle notte tranquille, è necessario puntare tutti su degli allenamenti di resistenza, quelli utili a migliorare anche la forza muscolare. "L'esercizio di rafforzamento è il più efficace, seguito dall'esercizio aerobico e dall'esercizio combinato", spiegato uno degli autori dello studio.

Perché l'attività fisica migliora il sonno

Per quale motivo gli esercizi di resistenza favoriscono un riposo tranquillo? Il sonno non è altro che il recupero che il corpo si concede dopo essere stato "usato" per un'intera giornata, una sorta di naturale risposta all'usura quotidiana. Gli allenamenti muscolari provocano letteralmente usura e deterioramento dei muscoli, che hanno bisogno del sonno per ripararsi e crescere. Con workout di questo tipo, dunque, si favorisce il sonno, anche perché si imparano nuovi movimenti che stimolano il cervello, "stancandolo". L'esercizio fisico, inoltre, riduce la pressione sanguigna, migliora la glicemia e il colesterolo, aumenta la forza delle gambe, riduce la depressione e l'ansia: a qualsiasi età lo si pratichi, ha sempre degli effetti super positivi sulla salute.