Cos’è e quali sono le cause della diastasi addominale di cui soffre Martina Colombari
Martina Colombari sarà tra le grandi protagoniste della nuova stagione di Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera di Rai 1 che partirà il prossimo 27 settembre. Nonostante sia consapevole del fatto che si ritroverà a gareggiare contro degli "ossi duri", attualmente continua a godersi le vacanze in montagna con la famiglia, non esitando a rispondere alle domande dei fan sulla futura e inedita esperienza. È stato proprio in una delle Stories di Instagram che ha confessato un problema di cui soffre da anni: ha una diastasi addominale, una condizione provocata dalla gravidanza che le crea un "buco" al centro della pancia, per la precisione tra i muscoli addominali.
Martina Colombari mostra la diastasi addominale
Complici le foto in costume e gli allenamenti super intensi a cui si sottopone regolarmente, Martina Colombari si è ritrovata a fare chiarezza su un dettaglio estetico che ha generato interesse tra i followers. Su Instagram ha infatti dichiarato: “Per i curiosi: l’altro giorno in spiaggia non è che avessi la pancia. È che mi è rimasta dopo la gravidanza una diastasi addominale che significa che c’è un buco qui in mezzo, c’entra una mano, le dita”. Ha cominciato a soffrire di questa condizione dopo la nascita di Achille Costacurta, dunque 20 anni fa, ma, nonostante il tempo passato, quello spazio non si è richiuso e ad oggi il solco al centro della pancia è molto visibile.
Diastasi addominale, cos'è e quando si manifesta
La diastasi addominale è una condizione legata alla separazione dei muscoli retti dell'addome. Normalmente sono uniti sulla linea mediana ma, nel momento in cui si indeboliscono, si viene a creare un rilassamento della parete addominale e un rigonfiamento centrale. Solitamente questo problema si presenta dopo la gravidanza (riguarda infatti il 30% delle donne che hanno partorito) ma può essere provocato anche da sollevamento di pesi eccessivi, forte dimagrimento o interventi chirurgici. Le conseguenze? Non sono solo estetiche, si verificano anche problemi digestivi, incontinenza urinaria da sforzo e instabilità addominale e lombare. Nel caso in cui la diastasi superi i 2 cm, sarebbe bene rivolgersi a un medi per valutare possibili trattamenti di fisioterapia o un intervento chirurgico.