video suggerito

Come prendersi cura delle mani: i suggerimenti per evitare infiammazioni e traumi Le mani, soprattutto in inverno, sono soggette a infiammazioni e a problematiche relative alle conseguenze del freddo sulla pelle. Durante il resto dell’anno, però, non dobbiamo dimenticare di fare gesti e azioni che possano prevenire traumi: ecco alcuni suggerimenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In inverno è particolarmente importante prendersi cura delle nostre mani. Applicare creme e proteggerle dal freddo aiuta a evitare che la pelle si screpoli o diventi secca. Quello che però in molti tendono a non fare è prendersi cura delle mani anche durante il resto dell'anno. Scopriamo alcuni semplici suggerimenti che possiamo mettere in pratica tutti i giorni.

Come proteggere le mani

Secondo quanto riporta il dottor Giorgio Privato, Responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva, in un articolo pubblicato sul Humanitas Salute, le mani possono affaticarsi e infiammarsi facilmente, considerato che sono coinvolte nella maggioranza delle nostre azioni quotidiane. Tra i suggerimenti da poter mettere in pratica ogni giorno per evitare problemi alle mani troviamo: comprendere ed eliminare, se possibile, i movimenti che ci provocano dolore; non schioccare le dita; proteggere la mano in cucina con utensili che aiutano a evitare traumi; per chi lavora al computer o suona uno strumento come azioni quotidiani è importante ricordarsi di fare pause per evitare di affaticare le articolazioni.

Sembra una cosa banale, ma anche il tipo di penna con cui scriviamo, per esempio, può provocare traumi o problemi alle mani: per questo bisogna privilegiare una penna dalla presa comoda. Inoltre, anche la mano necessita di un regolare esercizio fisico: per questo è bene ricordare che è necessario allenare tendini e articolazioni per evitare problemi.