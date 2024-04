video suggerito

Tinte labbra protagoniste dei make-up: la tendenza della primavera è l’effetto coprente e lucido La primavera/estate 2024 è la stagione delle tinte labbra: massima coprenza e lunga durata sono i vantaggi di questo prodotto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Deborah Milano

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze beauty Primavera/Estate 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le tinte labbra sono il must have del momento. Questo prodotto, a differenza del tradizionale rossetto, garantisce non solo massima coprenza, ma anche una lunga durata. La loro formulazione, infatti, è diversa: il colore non si deposita all'esterno, ma i pigmenti penetrano e colorano dall'interno. Questo fa sì che non necessitino di ritocchi frequenti. La tinta una volta stesa resta intatta per ore e ore: la scelta perfetta prima di un evento importante, per togliersi la preoccupazione di dover correre alla toilette per aggiustare le antiestetiche sbavature.

Come scegliere la tinta labbra

In commercio, brand low cost e di lusso si sono lasciati conquistare da questo prodotto, immancabile nelle collezioni di tutti i marchi. Ci sono diverse possibilità tra cui scegliere, a seconda dei gusti e delle esigenze. La tipologia già in voga è la formula liquida che si applica col pennellino dalla punta in feltro: in questo caso bisogna essere davvero molto precisi, perché il colore è pieno e denso, tende ad asciugarsi velocemente ed è preferibile non stratificarlo, dunque bisogna essere anche veloci.

We Makeup

Tra i formati disponibili ci sono anche i pennarelli, con punta dosatrice. Ovviamente per quanto riguarda le nuances c'è solo l'imbarazzo della scelta: dai nude alle sfumature di rosso fino ai colori più stravaganti ed eccentrici (arancione, nero, blu), è impossibile non trovare quello che si sta cercando. La durata in tutti i casi si aggira attorno alle 8 ore. Gli effetti della tinta labbra possono essere due: matt o lucido.

Maybelline

Nel primo caso, l'effetto è quasi di velluto sulle labbra, particolarmente coprente. Si può ulteriormente intensificare il risultato contornano le labbra con una matita, magari di pochi toni più scura, enfatizzando il volume. Nel secondo, è come se si stesse indossando un gloss, ma meno "appiccicoso" e assolutamente più duraturo. Prima di applicare la tinta è bene procedere con uno scrub: sulle labbra lisce il prodotto si stende meglio e dura di più. Invece, una volta struccati, è buona abitudine idratare con un balsamo.

Deborah

Spopolano le labbra effetto vinilico

Se l'effetto matt era quello che andava per la maggiore fino a poco tempo fa, ora la tendenza è invece quella delle labbra lucide. Le formulazioni di questi prodotti sono state molto perfezionate e chi pensava che acquistando una tinta labbra vinilica si sarebbe trovato con in mano una sorta di gloss, si è dovuto ricredere, perché è qualcosa di completamente diverso. Ovviamente, anche l'arrivo della bella stagione ha un suo ruolo: d'inverno il finish matte iper-vellutato è l'ideale, ma in primavera e in estate si cerca qualcosa di più leggero e brillante.

Revlon

A differenza dei vecchi lucidalabbra, i rossetti liquidi vinilici risultano estremamente confortevoli sulle labbra, per nulla appiccicosi e non lasciano residui. Il colore è molto più pieno: anche i modelli nelle nuance nude più chiare rilasciano colore. Ovviamente, anche in questo caso l'effetto long lasting è garantito. L'effetto glossy esalta il volume delle labbra, non le appesantisce, ma le enfatizza giocando con la luce e i riflessi.

MAC

I colori per la primavera/estate 2024

In primavera e in estate si mettono momentaneamente da parte i colori "pesanti" a vantaggio di tonalità vibranti, sbarazzine, colori pastello che richiamano i fiori. Ovviamente, a vincere è sempre il gusto personale, magari in accordo con la propria palette: l'armocromia viene in aiuto per capire quali sono le nuance che meglio si adattano sulle labbra, in base all'incarnato, al colore dei capelli, a quello degli occhi. In generale, i colori della primavera/estate 2024 sono il corallo, il rosso ciliegia, il fucsia.