Tagli di capelli per l’inverno 2021-2022: i look corti, medi e lunghi a cui ispirarsi

L'inverno 2021-2022 porta tantissime novità per quanto riguarda i tagli di capelli femminili. Le ultime tendenze riguardano sia i capelli corti che le chiome più lunghe, ma i veri protagonisti dell'inverno saranno i capelli medi. Dopo l'estate c'è chi ha deciso di darci un taglio stravolgendo il proprio look con un taglio cortissimo o medio o chi invece ha deciso di rivisitare il proprio taglio di capelli lunghi con delle scalature ad hoc. Il fil rouge delle tendenze capelli per l'inverno 2021 2022 si ispira agli anni'70, con tagli scalati e sbarazzini, volumi e frangette. L'ispirazione per i tagli più trendy inoltre arriva come sempre dalla moda parigina e dalle influencer. Scopri tutte le foto e le immagini a cui ispirarti per il tuo nuovo taglio di capelli: ecco quali sono i tagli capelli di tendenza per l’autunno inverno 2021-2022.

Tagli di capelli medi, il bob è sempre di tendenza

Tra i tagli più trendy di sempre c'è il bob, una media lunghezza versatile che permette di gestire i capelli facilmente e di creare styling lisci, mossi o ricci. Il bob classico sfiora la linea della mandibola e può essere portato con la frangia, con il ciuffo o con la riga centrale per valorizzare al meglio ogni forma di viso. È uno dei tagli di capelli più amati di sempre dalle star per cambiare il loro look, da Lucy Hale a Margot Robbie a Hailey Bieber che scelgono la versione leggermente più lunga del clavicut. È un taglio che dona particolarmente ai visi ovali e proporzionati, meno a quelli spigolosi.

Il bob di Alfaparf

Il wolf cut è il taglio medio sbarazzino e leggero

Tra i tagli di ispirazione anni '70 c'è il wolf cut, un taglio scalato e sbarazzino che vuole una lunghezza maggiore sulla sommità del capo, mentre le lunghezze sono sfilate. Un taglio arruffato e ribelle perfetto per chi ha i capelli medi oppure medio lunghi, scalatissimo e da portare con la frangia: perfetta ad esempio quella tendina, meglio ancora se bombata. Grazie ai suoi volumi e alla scalature può essere adattato a qualsiasi viso valorizzandone la forma.

Il wolf cut di Cotril

Short bob, il taglio ideale per chi ama i capelli corti

Non solo bob classico: per l'inverno 2021-2022 tra i tagli di tendenza c'è anche una versione più corta, lo short bob, gettonatissimo già nel periodo estivo. Un caschetto cortissimo che sfiora la linea delle orecchie o che arriva appena qualche centimetro oltre, da portare con una frangia XS oppure con la riga centrale. Perfetto da indossare con lo styling liscio oppure leggermente mosso, abbinato anche ai colori più estrosi e vivaci di tendenza per l'inverno 2021-2022 come il color block. Con i giusti accorgimenti del parrucchiere per taglio e styling, dona particolarmente ai visi ovali, rettangolari e triangolari.

Short Bob, il taglio di Framesi

Tagli capelli medi pari o scalati: le immagini dei look più trendy

Le lunghezze medie per l'inverno 2021-2022 sono al centro dell'attenzione: i capelli raggiungono la linea delle spalle con scalature ad hoc per valorizzare il viso oppure con tagli netti e geometrici da abbinare a colori pieni e intensi come il castano cioccolato o il rame. Lo styling si adatta poi alle esigenze di ogni donna ed è quindi estremamente versatile: dal liscio perfetto a quello voluminoso e morbido fino al messy chic e al mosso. Una lunghezza che dona a qualsiasi forma del viso perché addolcisce i tratti e viene strutturata ad hoc in base alla forma del volto.

Il taglio medio di Aveda

Capelli lunghi con frangia, il ritorno degli anni ‘70

Dagli anni '70 ritornano anche i capelli lunghi con la frangia, da quella sfilata e sbarazzina alla versione piena e geometrica. Le lunghezze diventano le protagoniste del taglio, abbinate a colori pieni morbidi e avvolgenti ma anche color block e sfumature naturali realizzate con le tecniche del balayage e foilayage. Un look perfetto per chi ha il viso ovale e proporzionato.