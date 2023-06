Su TikTok è virale il trend Scandinavian Hairline ma la tecnica di decolorazione fa discutere Scandinavian Hairline è la tecnica di decolorazione per capelli biondi virale sui social, ma forse non troppo sicura per la pelle.

A cura di Giusy Dente

I trend del mondo beauty corrono veloci sui social e non è affatto difficile imbattersi anche in video alquanto strani, con proposte che però in breve tempo diventano gettonatissime, copiate in ogni parte del mondo. Stavolta il trend arriva direttamente dalla Scandinavia e sta spopolando su TikTok: qui le ragazze stanno testimoniando la loro modalità di decolorazione dei capelli, una tecnica che regala un effetto particolarmente angelico, quasi da dea. Il tag #scandinavianhairline ha oltre mezzo milione di visualizzazioni su TikTok. Ma è una tecnica innocua?

Che cos'è la tecnica Scandinavian hairline

La tecnica Scandinavian hairline si applica a coloro che vogliono decolorare i capelli biondi ed è un metodo che punta a un risultato ultra luminoso a partire già dalle radici, dall'attaccatura dei capelli, dove si trovano i cosiddetti baby hair. Si va a creare attorno al volto una sorta di aureola chiarissima, che dona un aspetto angelico, per chi vuole sembrare una dea nordica. Il decolorante a differenza delle tecniche tradizionali viene applicato lungo l'attaccatura dei capelli, tirando i baby hair sulla fronte e sulle tempie così da non lasciarne scoperto neppure uno.

Tutto questo viene fatto senza l'utilizzo di pellicole protettive: la sostanza decolorante viene applicata direttamente sulla pelle con un pennello e prendendo sezioni di capelli molto sottili e ravvicinate. È una tecnica molto più precisa rispetto ai colpi di sole e al balayage, che vanno a schiarire solo le lunghezze senza arrivare fino all'attaccatura: in questo caso l'effetto è più modulato e sfumato. Viceversa, la tecnica Scandinavian hairline è più omogenea e netta. Certo, questo risultato così armonioso viene ottenuto, però, con una tecnica che già a prima vista solleva dubbi sulla sua sicurezza.

Applicando la crema direttamente sulla pelle si può andare incontro a prurito, arrossamenti, bruciature, reazioni cutanee e addirittura ustioni. Questo perché i decoloranti per capelli contengono sostanze chimiche dannose per la pelle, soprattutto se a contatto diretto e tenute per un tempo prolungato. Alcol etilico, persolfato di ammonio e perossido di idrogeno sono altamente tossiche e dannose ed è per questo che i prodotti andrebbero applicati solo sulla cute, sempre da professionisti e solo rispettando le indicazioni.