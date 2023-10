Bone smashing, colpirsi il viso per modellare le ossa: i rischi del pericoloso trend virale su TikTok Usare oggetti pesanti per colpirsi sul viso, così da modellare le ossa e ottenere lineamenti marcati. I medici mettono in guardia dal trend virale su TikTok.

Non è raro che su TikTok si diffondano pratiche malsane, che video dopo video diventano tendenze virali. Fanno riflettere i dati raccolti dal Center for Countering Digital Hate: i numeri rivelano che sulla piattaforma i più giovani sono esposti ogni 206 secondi a contenuti che in qualche modo li spingono verso l’autolesionismo, i disturbi alimentari, addirittura il suicidio. Qualche mese fa era stata la volta della "cicatrice francese": la challenge consisteva nel procurarsi una ferita sul volto ben visibile. In quel caso l'Antitrust aveva aperto un’istruttoria contro TikTok, per via del crescente numero di ragazzi che si cimentavano con questa sfida pericolosa. Poi è stata la volta della birra sulla pelle per abbronzarsi (col rischio di scottature e ustioni) e del boat jumping (che ha causato la morte di quattro persone). Ora a far discutere e a preoccupare è il cosiddetto bone smashing.

Perché è virale l'hashtag #bonesmashing

"Bonesmashing" significa "spezzare le ossa": è questa la pratica di cui si parla tanto su TikTok, che ha catturato l'attenzione di specialisti del settore medico preoccupati da questa tendenza, gettonata tra i più giovani. Il relativo hashtag ha 261,9 milioni di visualizzazioni su TikTok. La pratica consiste, appunto, nel colpire ripetutamente le ossa del viso (guance, zigomi, mascella) con oggetti duri come martelli e bottiglie, nel tentativo di rimodellare i lineamenti facciali e scolpire quelle aree del volto.

Pare che l'idea sia nata estremizzando una teoria che risale al XIX secolo attribuita al chirurgo e anatomista tedesco Julius Wolff, grande studioso dell'istologia ossea (chiamata appunto la legge di Wolff). Secondo lui le ossa si possono modellare, si adattano agli stimoli e alle sollecitazioni esterne: il tessuto osseo danneggiato viene riassorbito e sostituito da nuovo osso. L'idea è stata stravolta e portata al di fuori degli studi medici: i ragazzi hanno cominciato a prendersi a martellate sulla faccia, nel tentativo di dare una forma nuova al volto, senza alcuna supervisione e alcun consiglio specialistico.

La risposta del chirurgo plastico

Il dottor Prem Tripathi, un chirurgo plastico di San Francisco, in un video pubblicato su TikTok ha voluto dire la sua sul fenomeno, sperando di mettere in guardia chi è tentato dal provare. Lo specialista ha avvertito che le ossa rotte o fratturate possono guarire da sole, ma potrebbero non farlo correttamente e causare addirittura deformità. Tripathi nel video ribadisce che per certe necessità specifiche non è pensabile affidarsi al fai da te. Pensare di poter modellare e sagomare il viso colpendolo ripetutamente con forza, è una semplificazione pericolosa, che può portare a gravi problemi.

La teoria di Wolff, infatti, ha le sua applicazioni e i suoi benefici, ma di certo non quando si tratta della rottura intenzionale delle ossa per ragioni estetiche. Tra l'altro, la faccia non è composta solo di ossa, dunque uno stress come una martellata o un colpo con un corpo contundente può rivelarsi profondamente dannosa per la pelle, per esempio, provocando ferite, sanguinamenti, lividi, lesioni rischio di infezione.

"Onestamente non avrei mai pensato di dover venire qui e dirlo, ma per favore non rompetevi intenzionalmente le ossa del viso" ha detto il dottor Prem Tripathi.