Boatjumping, la nuova sfida di TikTok che ha ucciso quattro persone La nuova challenge consiste nel lanciarsi dal retro di una barca sulla scia lasciata da motore, il problema è che il movimento trasforma l’acqua in una piattaforma d’atterraggio simile al cemento.

A cura di Elisabetta Rosso

Stanno in piedi sul bordo della barca, dietro la scia gorgheggia alimentata dal mototre e poi saltano, applauditi dagli amici che li filmano. Su TikTok sono apparsi i video di una nuova challenge che ha caustao quattro morti in Alabama. “Negli ultimi sei mesi abbiamo avuto quattro annegamenti facilmente evitabili. Stavano facendo una sfida su TikTok. In poche parole tu devi salire su una barca che va ad alta velocità, salti giù dal lato della barca dove c'è il motore", ha spiegato Jim Dennis della Childersburg Rescue Squad alla rete televisiva di Birmingham, WBMA. "I quattro che abbiamo soccorso" ha poi aggiunto Dennis, "quando sono saltati dalla barca e sono entarti in acqua, si sono letteralmente rotti il ​​collo e sai, è praticamente una morte istantanea".

I video pubblicati con l'hashtag #boatjumping sono solo l'ennesima moda di TikTok che oscilla tra sfide estreme e mode pericolose. A febbrio per esempio gli utenti hanno cominciato a farsi cicatrici temporanee sul volto. Alcune, in realtà, sono rimaste. L'hashtag cicatrice francese ha raggiunto 549.000 visualizzazioni, i video che mostrano come farle 3 milioni. Ma non solo, c'è anche chi si sdraia sulle rotaie, versa l'alcol negli occhi, o si lanciarsi nelle piscine da balconi, il balconing. Alla lista ora si aggiunge il #boatjumping, come spiega Denis la sfida sembra non avere età. Si sono buttati dalle barche in moviemnto audulti e adolescenti, che hanno deciso di seguire il trend.

I rischi del boatjumping

Il principale problema della sfida è piuttosto semplice: non sei in grado di controllare la posizione di atterraggio. Non solo, anche l'acqua si muove, e questo rende ancora più difficile e pericoloso il salto. Da un lato l'impatto è imprevedibile, dall'altro l'elevata velocità con cui viaggia la barca combinata con la scia d'acqua generata dal motore crea una pericolosa piattaforma di atterraggio che sembra simile al cemento.

"Se un individuo salta da una barca in movimento non protegge il collo e la testa, potrebbe rimanere paralizzato in modo permanente, altrimenti potrebbe subire una morte istantanea" aggiunge Dennis, "biogna non partecipare a queste tenedenze, non valgono la nostra vita.".

I commenti degli utenti

Batsa cercare #boatjumping o #tiktotkboat, per veddere sfilare sul feed video di ragazzi e ragazze che si buttano segunedo la scia della barca in movimento. Sotto tra i commenti. in mezzo allle emoticon entusiaste c'è anche chi dice:"È così pericoloso, non bello". Un altro utente ha invece risposto: "Non è diventente se rischi di roperti il collo", ancora sotto: “È pericoloso. Vivo in Alabama e quattro persone sono morte facendo questo negli ultimi sei mesi. Gli hanno rotto il collo e sono morti sul colpo o sono annegati".