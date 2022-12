Lo studio su TikTok: “Ogni 206 secondi gli utenti sono colpiti da contenuti pericolosi” Il dati raccolti dal Center for Countering Digital Hate rivelano che sul social i più giovani sono esposti a contenuti che spingono verso l’autolesionismo e i disturbi alimentari.

A cura di Elisabetta Rosso

È l’effetto Werther del XXI secolo. Prima i giovani si suicidavano dopo aver letto il romanzo di Goethe, per emulare il dolore esistenziale del protagonista, oggi il rischio è quello di lanciarsi in azioni pericolose dopo aver visto i video violenti pubblicati su TikTok che inneggiano all’autolesionismo.

La denuncia è stata pubblicata dal Center for Countering Digital Hate. Gli adolescenti sono esposti continuamente a immagini brutte che mitizzano l’autolesionismo, diete estreme, la morte. L’algoritmo di raccomandazione spesso viene alimentato dai pensieri più strazianti che possono sfiorare la mente dei minori. Bastano così 8 minuti per rimanere incastrati in un vortice pericolosissimo.

Cosa dicono i dati del Center for Countering Digital Hate

TikTok è in grado di raggiungere tutti, soprattutto i più vulnerabili, e il Center for Countering Digital Hate (CCDH) ha deciso di studiare quali potrebbero essere i rischi per i minori che si iscrivono sul social. Secondo i risultati, la piattaforma promuove contenuti pericolosi, come diete restrittive, video per familiarizzare con l’autolesionismo, o messaggi che raccontano il suicidio come un atto romantico. Anche i minori di 18 anni sono esposti ai contenuti autolesionistici, e questo potrebbe attivare un processo di mimesi.

Per realizzare lo studio, il CCDH ha creato account negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Australia, registrandosi come un utente di 13 anni, l'età minima per il social. Ha creato sia account "standard", sia "vulnerabili", per farlo hanno inserito nello username del loro profilo utente parole chiave che funzionassero da magnete per i contenuti pericolosi, per esempio “perdere peso”.

Sono bastati 30 minuti per inciampare in immagini legate al suicidio, solo 8 per i disturbi alimentari. "I risultati sono l'incubo di ogni genitore", ha affermato Imran Ahmed, amministratore delegato di CCDH. "I feed dei giovani sono bombardati da contenuti dannosi e strazianti che possono avere un impatto cumulativo significativo sulla loro comprensione del mondo che li circonda e sulla loro salute fisica e mentale".

Cosa hanno trovato i ricercatori?

Sul feed sono apparsi contenuti che pubblicizzano bevande dimagranti, interventi chirurgici di addominoplastica, un video con una clip audio che ripeteva “sto morendo di fame per te”, ha ottenuto 100.000 Mi piace. Il rapporto spiega che ogni 206 secondi sugli account sono stati mostrati video che incoraggiavano o i disturbi alimentari, o l’autolesionismo

Gli account vulnerabili sono stati colpiti tre volte tanto, e con contenuti più estremi e violenti, come video di ragazzi che discutevano su come uccidersi. Il CCDH ha affermato che ogni 27 secondi veniva mostrato un contenuto relativo alla salute mentale o all'immagine del corpo,

TikTok risponde alle accuse

Un portavoce di TikTok, ha ribattuto spiegando che lo studio del CCDH non riflette l'esperienza o le abitudini di visualizzazione degli utenti reali dell'app."Ci consultiamo regolarmente con esperti sanitari, rimuoviamo le violazioni delle nostre politiche e forniamo l'accesso a risorse di supporto a chiunque ne abbia bisogno".

"Siamo consapevoli che l'attivazione dei contenuti è unica per ogni individuo e rimaniamo concentrati sulla promozione di uno spazio sicuro per tutti, comprese le persone che scelgono di condividere i loro viaggi di recupero o educare gli altri su questi argomenti importanti".