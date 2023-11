Body Slugging: cos’è la tecnica per la super idratazione del corpo virale su TikTok Lo slugging è una tecnica beauty, diventata virale su TikTok, che consiste in una super idratazione per il corpo. Cos’è? Quali sono i benefici? Che prodotti bisogna usare?

"Slug" nell'inglese colloquiale significa lumaca. Non stupisce, quindi, che la tecnica dello "slugging" consista nello spalmarsi sul viso o sul resto del corpo abbondanti dosi di vaselina (una sostanza che effettivamente sembra un po' bava di lumaca). La tendenza beauty – che ha spopolato su TikTok – prende spunto dalla tradizioni di skincare coreana e i benefici sono quelli di rendere la pelle super idratata. Ma in cosa consiste esattamente questo trattamento?

Cosa è il body slugging

Il body slugging è una tecnica che punta a rendere la texture della pelle morbida e luminosa. La particolarità di questo trattamento è che i sieri applicati per la normale routine di idratazione del corpo (creme, sieri, lozioni) vengono "sigillati" con un prodotto occlusivo – come la vaselina – creando una barriera protettiva. La vaselina previene la perdita di idratazione durante la notte e permette alle sostanze contenute nei prodotti precedentemente applicati di penetrare in profondità nella pelle, potenziandone l'effetto. Validi sostituti della vaselina sono il burro di karitè o la cera d'api.

A cosa serve

Il body slugging è ideale durante l'inverno, quando la pelle tende a diventare "più secca". Le zone in cui insistere di più con l'applicazione dei prodotti idratanti sono gomiti, ginocchia, talloni e mani (parti del corpo che spesso appaiono "screpolate"). Il momento perfetto per lo slugging è la sera e per potenziare il trattamento è preferibile indossare calzini o guanti. I risultati sono molto rapidi e già il mattino seguente – dopo un'accurata detersione – la pelle sarà più morbida.

A chi è sconsigliato il body slugging

Questo trattamento non presenta particolari controindicazioni ma ci sono alcune persone a cui è sconsigliato. Chi soffre di problemi di acne (anche sul corpo) potrebbe non beneficiare del body slugging, andando incontro a una produzione eccessiva di sebo. Sconsigliato anche a chi ha pelle grassa o mista o chi ha la pelle particolarmente sensibile.