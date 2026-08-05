Smalto blu, il must di fine estate 2026 per una manicure audace ma mai eccessiva

Le vacanze non sono neppure ancora cominciate ma già avete l’ansia del rientro? Potete renderlo un pizzico più piacevole pensando alla manicure da sfoggiare: il must di fine estate 2026 è lo smalto blu.

Per molti le ferie devono ancora cominciare ma, si sa, il mondo della moda corre più veloce della realtà e sta già provando a imporre i trend che spopoleranno al rientro, anticipando così l’arrivo dell’autunno. Nel settore beauty, ad esempio, dopo il trionfo delle unghie nude, lattiginose e neutre, ci sarà una chiara inversione di tendenza, cosa significa? Che si abbandoneranno i colori sobri e si darà spazio al blu, soprattutto in fatto di manicure: ecco qual è la tinta specifica che dovrà essere assolutamente usata per decorare le unghie di mani e piedi con stile.

Addio smalti neutri e lattiginosi

La manicure da sfoggiare a fine estate 2026? Quella blu, dalle varianti luminose in blu elettrico a quelle più chiare ispirate al cielo e al mare, fino ad arrivare alle delicate tinte pastello. Si può spaziare tra le diverse tinte a seconda dei propri gusti e il risultato sarà sempre super originale. Pieno, brillante, deciso: lo smalto blu non passa inosservato, soprattutto dopo mesi in cui a spopolare sono state le nuance neutre e lattiginose. Via libera, dunque, alla fantasia, alla creatività e alla voglia di osare, così da alleggerire il più possibile il rientro dalle vacanze.

Hailey Bieber con la manicure blu

Quale tinte di blu usare per la manicure di fine estate

Per quale motivo la manicure blu è destinata a diventare un must? Audace ma non eccessiva, riesce ad aggiungere carattere a ogni tipo di look. A dispetto di quanto si possa pensare, inoltre, è molto versatile: il blu si abbina alla perfezione ai colori neutri, dal bianco al beige, fino ad arrivare al denim e al nero, ma va benissimo anche con delle tinte più vitaminiche, così da creare un adorabile effetto color block. Come se non bastasse, non ha bisogno di decorazioni, glitter o effetti elaborati per farsi notare. Nel mese di agosto si può optare per una nuance più brillante, così da evocare immediatamente la stagione estiva e il colore del mare, mentre al rientro si può scegliere una tinta leggermente più scura, il risultato sarà sempre sofisticato e iper contemporaneo.

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