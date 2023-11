Rihanna, cambio radicale di look: il colore di capelli più cool dell’inverno 2023 è il biondo miele Rihanna cambia look e per l’inverno 2023 sceglie il biondo miele per i suoi lunghi capelli lisci: ecco tutte le volte in cui la cantante è entrata nella blonde era.

A cura di Arianna Colzi

Rihanna

Per l'inverno 2023 c'è un nuovo colore che si candida a diventare il più desiderato di tutti: il biondo miele di Rihanna. La cantante di Only girl in the world è stata immortalata dai paparazzi fuori dal San Vicente Bungalows di Hollywood a Los Angeles con un cambio di hair look che ha subito fatto il giro del web. Sarà forse questa una nuova blonde era per Rihanna?

La blonde era di Rihanna è il trend dell'inverno 2023

L'imprenditrice e fondatrice di Fenty Beauty ha debuttato con i capelli biondo miele. La tonalità è un perfetto mélange tra il castano e il biondo: una nuance perfetta per un look diverso in questo inverno 2023. A evidenziare ancora di più i punti di luce dei nuovi capelli biondi è stato il contrasto con le labbra marroni e eye-liner nero. L'acconciatura è semplice con i lunghi capelli biondi lasciarti sciolti e divisi da una riga centrale. Il biondo dei capelli, inoltre, riprende alla perfezione il cappotto cammello di Céline. Un binomio glamour da cui prendere ispirazione.

Rihanna nel 2012

La cantante, che non è nuova a cambi di look radicali, ha quindi invertito il trend che vede moltissime star schiarire i capelli in estate e scurirli in inverno. La cantante, infatti, era già stata immortalata con i capelli biondi. Nel 2012 ai Brit Awards, Rihanna aveva optato per un hair look bicolor per metà castano e per l'altra metà biondo. Una delle sue blonde era più iconiche era stata sempre nel 2012, quando si era presentata ai Grammy Awards con un taglio corto e i capelli ricci: in quel caso, però, si era trattato di una semplice parrucca. Un'ipotesi che ha fatto capolino anche in queste ore, soprattutto tra i commenti social, riguardo alla nuova svolta bionda.

Rihanna ai Brit Awards 2012

Nel 2010 il biondo caramello aveva accesso uno dei tagli più punk di Rihanna: la cresta bionda faceva da contrasto ai capelli rasati color testa di moro ai Grammy Awards del 2010. L'ultima trasformazione bionda in ordine di tempo è stata nel 2018 con un biondo liscio che aveva fatto impazzire i social. Ora la cantante, dopo la nascita del secondo figlio Riot Rose, ha deciso di tornare nella sua bionde era e che potrebbe lasciare preludere a un nuovo percorso artistico, come spesso accade a star internazionali (Dua Lipa compresa).