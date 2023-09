Rihanna, a un mese dal parto rivela il nome del bebè: la seconda figlia è femmina Rihanna è diventata mamma per la seconda volta da poco più di un mese ma solo oggi ha rivelato alcuni dettagli inediti: la secondogenita è femmina e ha un nome molto originale.

A cura di Valeria Paglionico

Rihanna è diventata mamma bis da poco più di un mese, ha messo al mondo il secondo figlio nato dall'amore con A$AP Rocky e non potrebbe essere più felice. Aveva annunciato la gravidanza a sorpresa durante l'after show del Super Bowl e da allora si è trasformata in una vera e propria dea della maternità tra look fascianti e top che lasciavano lo splendido pancione in vista. Il primo giorno di agosto, poi, ha partorito al Cedar Sinai Hospital di Los Angeles ma ancora oggi non si è mai mostrata pubblicamente col bebè tra le braccia. Come si chiama il piccolo? Lo ha rivelato nelle ultime ore, sorprendendo i fan con la sua scelta davvero originale.

Come si chiama la seconda figlia di Rihanna

Così come successo con il primo figlio, anche questa volta Rihanna sta vivendo la maternità in forma molto privata, tanto che è praticamente impossibile scovare una sua foto col bebè. Anche per quanto riguarda il nome scelto ha preferito mantenere un certo riserbo (almeno fino ad oggi). Se per il primogenito ha fatto passare un anno prima di annunciare di averlo chiamato RZA Athelston Mayers, ora ha leggermente ridotto i tempi di attesa per i più curiosi. Stando alle indiscrezioni trapelate dai tabloid, la popstar avrebbe messo al mondo una bambina e il suo nome sarebbe Riot Rose Mayers.

Il significato del nome Riot Rose

Il motivo per cui per la bambina Rihanna ha scelto questo nome? In molti credono che si tratti di un riferimento alla canzone intitolata proprio Riot e lanciata all'inizio dell'anno (ovvero nel momento del concepimento) da A$AP Rocky con Pharrell Williams. Così facendo, la popstar ha rispettato la tradizione dei nomi che iniziano con la R come il suo. Il secondo nome Rose (ancora con la R iniziale) è di origini latine e significa "bella fresca come bocciolo di rosa". Al di là delle supposizioni legate alle scelte sul nome, la cosa certa è che Rihanna ha dichiarato di considerare la sua famiglia "completa" dopo la nascita della secondogenita.