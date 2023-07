Old Money manicure: la tendenza beauty d’ispirazione vintage conquista TikTok Si chiama Old Money ed è l’estetica di ispirazione vintage che sta spopolando su TikTok: ecco qual è la manicure must dell’estate che ricorda l’eleganza senza tempo del passato.

A cura di Valeria Paglionico

TikTok non è più solo la piattaforma social più amata dai giovanissimi che sognano di diventare virali tra balletti e video divertenti, è il luogo in cui nascono i trend che spopolano nella "vita reale". Non sorprende, dunque, che nell'estate 2023 siano state moltissime le mode nate proprio sul web, da quella delle collane fai da te a quella delle Coastal cowgirl. Sarà perché le persone sono ormai stanche di rincorrere delle tendenze sempre nuove o perché semplicemente sono moltissimi coloro che sono affascianti dal passato, ma la cosa certa è che il vintage sta vivendo la sua epoca d'oro. Se per quanto riguarda gli abiti bisogna puntare sull'estatica delle tomato girls, in fatto di manicure sta ottenendo un certo successo la tendenza Old Money.

Cos'è l'estetica Old Money

Cos'è la tendenza Old Money? La voglia di ispirarsi a un'estetica vintage che dà nuova vita all'eleganza legata alla ricchezza del passato. L'ispirazione sono le famiglie reali e nobili dei secoli scorsi, coloro che nelle loro epoche venivano considerati al pari degli influencer contemporanei: è infatti grazie a loro che i concetti di bello e di lusso si sono fusi l'uno con l'altro, alimentando la disparità sociale ma allo stesso tempo dando vita a uno stile iper chic, sobrio, essenziale e regale. Nell'estate 2023 su TikTok è stato "rispolverato" lo stile Old Money soprattutto nel mondo beauty, dove hanno cominciato a spopolare le manicure minimal, simbolo di raffinatezza e di classe senza tempo.

Old Money manicure

Old Money Manicure, come realizzarla

Chi non ama le manicure fluo e colorate tipicamente estive quest'anno può ispirarsi all'estetica Old Money dall'animo vintage. Per farlo bisogna fare un salto nel passato puntando su delle nail-art molto naturali. Via libera, dunque, al beige, alle tinte rosate e addirittura agli smalti trasparenti che rendono l'unghia lucida ma senza coprirla. Niente eccessi, nuance sgargianti o artifici: il tutto va abbinato a delle unghie cortissime o al massimo affusolate e arrotondate, l'importante è che non siano di misure XXL. Il risultato? Si dà spazio alla femminilità e all'eleganza d'altri tempi, rivelando con un solo tocco il proprio animo bon-ton e ricercato.