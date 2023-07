Coastal cowgirl, il trend che spopola su TikTok: i capi must per ispirarsi allo stile western Si chiama Coastal Cowgirl ed è la tendenza fashion diventata virale su TikTok: ecco tutti i consigli e i capi must per ispirarsi alle stile western durante l’estate 2023.

Le solite tendenze estive, dai micro shorts agli occhiali colorati, ti hanno stancato e sei alla ricerca di qualcosa di originale e fashion per aggiungere un tocco davvero sopra le righe alle tue vacanze 2023? Ti basterà spulciare TikTok per trovare la soluzione: da alcune settimane a questa parte lo stile che sta spopolando sulla nota piattaforma social è quello ispirato alle cowgirl. Via libera, dunque, a gilet in denim, pantaloncini con dettagli in camoscio, camperos di pelle e cappelli a falda larga: per aggiungere un tocco davvero glamour alle ferie dovrete puntare tutto su dei capi che vi catapulteranno indietro nel tempo nel vecchio West.

Come è nato l'hashtag #CoastalCowgirl

Se si apre TikTok e si digita l'hashtag #CoastalCowgirl ci si ritroverà sommersi da look ispirati al mondo dei western ma in versione iper-femminile.

Prima che la tendenza diventasse virale sui social media, erano state moltissime le Maison di moda che avevano proposto capi e accessori da cowgirl texane sulle passerelle della Primavera/Estate 2023, da Ralp Lauren a Stella McCartney, e ora il trend ha conquistato anche le star e le persone "comuni". Beyoncé, Dua Lipa, Giulia Salemi, queste sono solo alcune delle celebrities che non hanno resistito al fascino dei cappelli western, dei pantaloni a zampa, dei gilet con le frange, dei cinturoni, trasformandosi in vere e proprie cowgirl.

I capi da avere per uno stile da cowgirl

Cosa indossare per seguire il trend di TikTok ispirato alle cowgirl? Pantaloni a zampa d'elefante con dettagli animalier, gonne a balze alle caviglie, cinturoni con fibbie conchos, gilet in denim che lasciano il bikini in vista (o in alternativa modelli di camoscio con le frange), crop top in popeline di lino, borse a tracolla morbide e gioielli d'oro con pietre turchesi.

I due accessori che non possono assolutamente mancare? Gli stivali camperos di pelle e i cappelli in stile texano. Naturalmente per essere una perfetta cowgirl bisogna sfoggiare anche un'abbronzatura impeccabile e un make-up naturale con qualche tocco di rosso mattone. A questo punto, dunque, non resta che lasciare libero sfogo alla propria creatività, certi del fatto che i look ispirati al vecchio West spopoleranno.