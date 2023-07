Michelle Hunziker senza trucco mostra la nuova manicure: per l’estate sceglie le unghie baby boomer Michelle Hunziker è tornata in città e ne ha approfittato per fare visita all’estetista. Ha rinnovato la manicure, puntando tutto sulle unghie baby boomer.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker ha dato il via alle sue vacanze estive, da diverse settimane si gode il relax al termine di un lungo anno lavorativo, non esitando a mostrarsi in costume tra gite in barca e giornate passate in spiaggia. Ora è rientrata a Milano e non ha potuto fare a meno di andare dall'estetista, il motivo? Ha rinnovato la manicure, mostrando il risultato finale sui social. Per aggiungere un tocco trendy all'estate ha puntato tutto su una nail-art must di stagione, anche se ha preferito non osare con i colori accesi e vitaminici.

Michelle Hunziker con una nuova nail-art

Da qualche giorno Michelle Hunziker è rientrata in città e, oltre a trascorrere qualche giorno con Cesare mentre la figlia Aurora Ramazzotti si è concessa il suo primo viaggio lontano dal figlio, ha anche fatto visita all'estetista di fiducia Marianna Toscano. Ha rinnovato la manicure, puntando tutto sulla nail-art baby boomer. Sui social ha poi mostrato il risultato finale con una serie di foto in primo piano in cui è apparsa al naturale con indosso una scamiciata a righe. È completamente struccata e porta le mani intorno al viso, così da rivelare le unghie. Nella didascalia ha poi scritto divertita: "Io che cerco un modo adatto per far vedere le bellissime unghiette baby boomer".

Michelle Hunziker mostra la nuova manicure

Come realizzare la manicure baby boomer

Le amanti della manicure semplice e minimal saranno liete di sapere che per l'estate 2023 è tornata la mania delle unghie baby boomer. Di cosa si tratta? Della nail-art dalle tinte naturali a effetto degradè. Per realizzarla è necessario infatti mixare una base rosa con uno smalto bianco latte, dando vita a una sfumatura graduale che parte dalla base dell'unghia per arrivare alla sua punta. È l'ideale per chi vuole passare inosservato, per chi non ama i colori accesi e soprattutto per chi in vacanza non ha tempo da dedicare alla manicure. Anche con un tantino di ricrescita, infatti, le baby boomer nails rimangono perfette e naturali.