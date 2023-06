Colori unghie per l’estate 2023: le manicure must e le tendenze da imitare Colori fluo, french manicure o il classico rosso ma rivisitato in una tinta corallo: ecco le tendenze per la manicure dell’estate 2023.

Le unghie di tendenza per l'estate 2023 sono una vera e propria esplosione di colori. Le nuance più gettonate sono quelle vitaminiche fluo ma anche quelle pastello vanno benissimo per aggiungere un tocco sbarazzino a ogni look. La vera novità delle nail-art della bella stagione sta nella forma delle unghie: bisogna dire addio alle manicure XXL per dare spazio alle unghie corte. Chi non se la sente di osare troppo con le tinte accese può puntare su dei grandi classici, dalla french manicure agli smalti rossi, due tendenze assolutamente timeless, soprattutto se declinate in versione "rivisitata".

La manicure dell'estate è fluo

La manicure must dell'estate 2023 è in assoluto quella fluo come Chiara Ferragni. Via libera ai colori accesi e brillanti, dal verde al giallo, fino ad arrivare al fucsia, al blu elettrico e all'arancione. La variante più particolare è quella con le diverse tinte neon mixate sulla stessa unghia ma in alternativa si può usare anche una nuance diversa per ogni dito oppure, ancora, si può puntare su un effetto monocolor, l'importante è non avere paura di osare con la propria originalità.

La manicure fluo di Chiara Ferragni

I colori pastello per esaltare l'abbronzatura

I colori pastello sono l'ideale per esaltare con eleganza l'abbronzatura estiva, soprattutto se abbinati alle unghie corte. Rosa, giallo o azzurro sono dei classici evergreen per la manicure della bella stagione ma se si vuole essere trendy bisogna puntare sui toni del verde, dal verde salvia al verde Tiffany. Si tratta di due nuance che hanno spopolato negli anni 2000 e che ora sono tornate in gran voga, capaci di aggiungere un tocco fresco e sbarazzino a ogni tipo di look.

Manicure pastello in verde Tiffany

Le unghie rosse per l'estate 2023

Il rosso, si sa, è una tinta timeless per la manicure ed è perfetta anche per l'estate, dal classico rosso fuoco al color ciliegia che va nel bordeaux. Che le unghie siano corte o lunghe, non importa, appariranno sempre trendy e audaci in questa versione. Cosa fare se si vuole rendere un po' più originale una manicure tanto "tradizionale"? Si può provare a osare con una nuance calda ma allo stesso tempo brillante come il rosso corallo.

Le unghie rosso corallo

La french manicure "rivisitata" con brillantini e smalti colorati

La french manicure ritorna anche nell'estate 2023 ma in versione "rivisitata". Il classico abbinamento bianco latte/bianco gesso risulta ancora perfetto per coloro che amano l'effetto vintage ma è possibile modernizzarlo con dei dettagli variopinti. French con i brillantini, con delle decorazioni fluo o con smalti pastello sulle punte: queste sono solo alcune delle alternative più gettonate di stagione, l'importante è mantenere l'effetto "doppio".

La french manicure rivisitata

Unghie Mermaidcore ispirate alla Sirenetta

Sarà perché la voglia di mare e di vacanze ha travolto praticamente tutti o perché semplicemente il remake de La Sirenetta ha fatto tornare in trend l'iconica principessa Disney, ma la cosa certa è che anche il mondo della manicure ha sentito l'influenza dell'effetto "sirena". Tra le unghie più gettonate dell'estate ci sono le mermaidcore nails decorate con cristalli scintillanti, smalti metallici o decorazioni cangianti, naturalmente tutto a tema marino.

Le mermaidcore nails

La manicure bianca per l'estate 2023

Chi, infine, preferisce rimanere su qualcosa di tradizionale sarà lieto di sapere che nell'estate 2023 continuano a essere in voga anche le unghie nude, dallo smalto color cipria a quello bianco latte o trasparente. Chi vuole declinare il trend in un modo un tantino più originale può optare per il bianco gesso, l'ideale per esaltare l'abbronzatura con estrema eleganza.