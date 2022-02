Lo smokey eyes facile e veloce con la matita labbra: la nuova tendenza spopola su Tik Tok Sapevi che lo smokey eyes si può ricreare con una sola matita? Che si tratti di quella labbra come il trend virale su Tik Tok o di quella occhi a lunga durata, ecco come realizzarlo.

A cura di Federica Ambrogio

Su Tik Tok spopolano spesso tendenze beauty per ricreare make up in modo facile ed efficace, come ad esempio l'effetto lifting con la matita bianca. Tra gli ultimi trend diventati virali c'è quello di realizzare uno smokey eyes con una matita per le labbra. A lanciare il trend è stata la make up artist australian Sabrina Walsh che sul suo canale ha creato un video risposta a una follower che chiedeva come realizzare uno smokey eyes adatto agli occhi scuri e alla pelle chiara. Un beauty hack che consente di realizzare uno smokey eyes facilissimo, ma attenzione alla durata.

Lo smokey eyes con la matita labbra

Se è vero che da un lato è semplicissimo realizzare uno smokey eyes con una sola matita, dall'altra è altrettanto veritiero che la durata di una matita labbra applicata sulle palpebre, specialmente quelle oleose, potrebbe risultare effimera. La make up artist australiana nel suo video su Tik Tok applica la matita sulla palpebra mobile, iniziando a colorare la zona vicino alle ciglia per poi alzarsi leggermente verso la piega dell'occhio. La sfumatura è il passaggio chiave per realizzare un perfetto smokey eyes: utilizzando un pennello rotondo con le setole morbide e facendo piccoli movimenti circolari sia andrà ad ammorbidire la matita creando la sfumatura tipica dello smokey eyes. Come passaggio finale si vede come la make up artist applichi una polvere tono su tono con la matita per fissare il trucco occhi. Pochi e semplici passaggi per realizzare un trucco occhi d'effetto. La tecnica è ideale per creare un make up facile e veloce ma ci sono prodotti più efficaci e altrettanto semplici da utilizzare per sostituire la matita labbra e creare un trucco a lunga durata.

Per creare uno smokey eyes con una sola matita puoi focalizzarti sui prodotti dedicati agli occhi, in particolare quelli waterproof. Cremosi e a lunga durata, ti permetteranno di creare lo stesso effetto visto nel video di Sabrina Walsh, ma di avere una durata superiore. L'unico contro dell'utilizzo dei prodotti in crema waterproof è che si asciugano velocemente: sarà quindi necessario sfumarli non appena applicati perché una volta asciutti non sarà più possibile modularne forma e colore. Tra i prodotti da provare ci sono gli Aqua Resist Smoky Shadow di MAKE UP FOR EVER, matitoni cremosi e waterproof disponibili in diverse sfumature per valorizzare ogni colore di occhio. Se invece ami la precisione puoi indirizzarti su matite occhi come la Khôl Couture Waterproof di Givenchy, dal tratto ultra preciso e dal colore pieno. Scopri nella gallery tutti i cosmetici da utilizzare per il tuo smokey eyes semplice e veloce!