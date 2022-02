Effetto lifting senza chirurgia con il make up: ecco come fare con un unico prodotto beauty L’effetto lifting oggi si crea con il make up, e in particolare con la matita bianca da applicare in alcuni punti strategici per sollevare il viso e farlo apparire più fresco e radioso. Scopri come fare!

A cura di Federica Ambrogio

Non è la prima volta che sentiamo parlare di effetto lifting grazie al make up: qualche tempo fa infatti su TikTok è diventato virale il metodo del correttore utilizzato per sollevare lo sguardo, ma la nuova tecnica che spopola sui social utilizza un altro cosmetico perfetto per dare una rinfrescata al viso senza bisogno di andare dal chirurgo: la matita bianca. Scopri come utilizzarla per avere un viso fresco e giovane ogni mattina!

La matita bianca per un make up effetto lifting

La matita bianca nel make up viene spesso utilizzata all'interno della rima ciliare per ingrandire lo sguardo oppure fuori dal contorno labiale per volumizzare la labbra. Da oggi la matita bianca potrà essere utilizzata anche per creare un effetto lifting facile e immediato, senza bisogno di chirurgo né di bisturi o punturine. La tecnica, facilissima da replicare a casa, è diventata virale su TikTok: per realizzarla basterà utilizzare una matita bianca in alcuni punti strategici del viso e poi sfumarla . Una tecnica utile anche per rimpolpare le piccole linee di espressione o le linee naso labiali accentuate: basterà infatti colorare il solco con la matita bianca per ottenere un effetto ottico di riempimento. Utilizzando la matita invece del correttore, l'effetto lifting sarà più naturale e duraturo.

Come fare l'effetto lifting con la matita bianca

Per ottenere l'effetto lifting con la matita bianca basterà creare delle linee diagonali dal centro del viso in alcuni punti strategici, dopo aver applicato il fondotinta e il correttore. Il primo punto è l'angolo della bocca, dal quale dovrà partire una linea diagonale nella direzione delle orecchie. La linea dovrà essere raggiungere la parte esterna del viso e dovrà essere realizzata su entrambi i lati del viso. Il secondo punto da cui far partire la linea diagonale è l'ala del naso: cerca di realizzare una linea più corta ma parallela a quella realizzata in precedenza per creare un effetto armonioso e naturale. Passa poi agli occhi, creando una linea partendo dall'angolo esterno dell'occhio e evidenziando l'arcata sopracciliare. A questo punto non dovrai fare altro che sfumare con un pennello dalle setole morbide per fondere le linee realizzate con la tua base viso. Il risultato sarà quello evidenziare gli zigomi e dare al viso un aspetto più fresco e riposato.

Le matite bianche da provare per creare l'effetto lifting

Se vuoi creare un effetto lifting super preciso puoi utilizzare l'Artist Color Pencil di Make Up For Ever: una matita ultra precisa che ti permetterà di creare linee definite e facili da sfumare per un risultato super naturale. Se la tua pelle invece è grassa e tende a lucidarsi prova le matite waterproof come la Crayon Contour Yeux 12h Waterproof di Sephora, tenuta perfetta e impeccabile senza sbavature. Per un risultato ancora più luminoso e radioso puoi invece utilizzare i matitoni illuminanti, come ad esempio il Perfect Eyes Duo Highlighter Pencil di Kiko. Scopri tutti i prodotti da utilizzare per ottenere un perfetto effetto lifting nella gallery!